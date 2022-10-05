Se realiza con éxito lanzamiento de misión Crew-5 de SpaceX y la NASA

Este miércoles la NASA y SpaceX lanzaron la quinta misión tripulada, conocida como Crew-5, la cual partió de la estación Kennedy en Florida, Estados Unidos, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La misión de SpaceX contó con cuatro tripulantes, los astronautas Nicole Mann y Josh Cassada de la NASA, así como el astronauta Koichi Wakata de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) y la cosmonauta Anna Kikina de Roscosmos.

Este es el primer vuelo espacial de Nicole Mann, Cassada y Kikina, pero es el quinto viaje al espacio de astronauta japones, Koichi Wakata.

La condiciones climáticas fueron favorables para realizar el lanzamiento de la misión Crew-5 de la NASA y SpaceX. Alrededor de las 11:00 de la mañana (tiempo de México) el cohete Falcón 9 y la nave espacial Crew Dragon despegaron de la plataforma de lanzamiento en Florida.

Segundos después, la comandante de la tripulación, Nicole Mann, se comunicó con la NASA para informar que la primera etapa se había realizado con éxito y comenzaba en descenso. Ocho minutos más tarde, la segunda etapa se produjo con el apagado del motor a tiempo.

La misión Crew-5 de SpaceX y la NASA se acoplará en la Estación Espacial Internacional el jueves 6 de octubre aproximadamente a las 4:57 pm EDT.

¡Vamos de camino al espacio!#Crew5 despegó de @NASAKennedy al mediodía hora del Este (1600 UTC) y se dirige a la @Space_station para llevar a cabo seis meses de descubrimientos científicos. https://t.co/P95k4FO3Qb — NASA en español (@NASA_es) October 5, 2022

¿Cuál es el objetivo de la misión Crew-5 de SpaceX y la NASA?

La misión Crew-5 de la NASApermanecerá seis meses en el espacio, durante ese tiempo los cuatro astronautas apoyarán cientos de investigaciones y desarrollo de tecnología, muchas de las cuales están patrocinadas por el Laboratorio Nacional de la EEI.

“Sus esfuerzos aportarán valor a la humanidad a través de la investigación espacial y permitirán un mercado sólido en la órbita terrestre baja”, indicó la NASA.

La mayoría de las investigaciones de la misión Crew-5 estarán basadas en ciencias biológicas y físicas, materiales avanzados y desarrollo tecnológico que no es posible realizar en la Tierra.