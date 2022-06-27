Video: Ataque con misiles rusos deja al menos 13 muertos en Ucrania

Un ataque con misiles rusos impactó en un concurrido centro comercial de la ciudad ucraniana de Kremenchuk, el lunes un episodio que dejó al menos 13 muertos y 50 heridos, informó el gobernador regional.

El ataque provocó un gran incendio y una humareda oscura, según imágenes difundidas por el presidente Volodímir Zelensky, quien dijo que había al menos 1,000 personas en el centro comercial al momento del bombardeo.

Un reportero de Reuters vio restos carbonizados del centro comercial de Kremenchuk con el techo derrumbado. Los bomberos y los soldados sacaban trozos de metal destrozados mientras buscaban supervivientes.

"No sabemos cuántas personas pueden quedar bajo los escombros", dijo el jefe del servicio regional de rescate en la televisión ucraniana.

Zelensky no dio detalles sobre decesos, pero dijo: "Es imposible siquiera imaginar el número de víctimas".

"Es inútil esperar decencia y humanidad por parte de Rusia", escribió Zelensky en la aplicación de mensajería Telegram.

⚡️ #AHORA | Un ataque con misiles por parte de Rusia golpeó un centro comercial lleno de gente en la ciudad de Kremenchuk, en el este de Ucrania, matando a 10 personas e hiriendo a otras 40. pic.twitter.com/SRQ0qpclIS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 27, 2022

Una operación de rescate estaba en marcha en el centro comercial de Kremenchuk y nueve de los heridos se encontraban en estado grave, dijo Kyrylo Tymoshenko, jefe adjunto de la oficina presidencial.

"Rescatistas de todas las zonas circundantes se dirigen al lugar de los hechos para apagar el fuego y trabajar para liquidar las consecuencias", señaló.

Kremenchuk, una ciudad industrial de 217,000 habitantes antes de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, está a orillas del río Dnipro, en el oblást de Poltava, y es la sede de la mayor refinería de petróleo de Ucrania.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia, que niega haber atacado deliberadamente a la población civil.

"Necesitamos más armas para proteger a nuestro pueblo, necesitamos defensas frente a los misiles", dijo Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente.

Rusia, que capturó el fin de semana la ciudad de Severodonetsk, en el oblást ucraniano de Lugansk, tras un asalto de varias semanas, ha intensificado los ataques con misiles contra objetivos en toda Ucrania en los últimos días.