La ciudad ucraniana de Severodonetsk es tomada por Rusia

Las fuerzas de Rusia ocuparon por completo la ciudad de Severodonetsk, en la provincia oriental de Lugansk, el sábado 25 de junio. Esto de acuerdo a ambas partes, en la mayor derrota en el campo de batalla para Kiev en casi un mes después de semanas de algunos de los combates más sangrientos desde que comenzó la guerra.

Ucrania describió la salida de la ciudad como una "retirada táctica" para luchar desde un terreno más alto en Lisichansk, en la orilla opuesta del río Siverskyi Donets. Los separatistas prorrusos dijeron que las fuerzas de Moscú ahora estaban atacando Lisichansk.

La caída de Severodonetsk –una vez hogar de más de 100,000 personas pero ahora un páramo– constituye la mayor victoria de Rusia desde que capturó el puerto ucraniano de Mariúpol, el mes pasado. El hecho genera una transformación en la contienda en el este después de semanas en las que la aplastante ventaja de Moscú en potencia militar había produjo solo avances lentos.

Rusia buscará ahora presionar y apoderarse de más terreno en la orilla opuesta del río Siverskyi Donets, mientras que Ucrania esperará que el precio que pagó Moscú para capturar las ruinas de la pequeña ciudad deje a las fuerzas rusas vulnerables al contraataque.

El presidente Volódimir Zelensky prometió en un discurso en video que Ucrania recuperaría las ciudades que perdió. Pero, tras reconocer el costo emocional del conflicto, dijo: "No tenemos una idea de cuánto durará, cuántos golpes, pérdidas y esfuerzos más se necesitarán antes de que veamos la victoria en el horizonte".

"La ciudad ahora está bajo la ocupación total de Rusia", dijo el alcalde de Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, a la cadena de televisión nacional. "Están tratando de establecer su propio orden", sostuvo.

🇷🇺🇺🇦 | Trás semanas de intensos combates, Severodonetsk ha caído. — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2022

Continúa la lucha

Kyrylo Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania, dijo a Reuters que Ucrania estaba llevando a cabo "un reagrupamiento táctico" al retirar sus fuerzas de Severodonetsk.

"Rusia está usando la táctica... que usó en Mariúpol: borrar la ciudad de la faz de la tierra", dijo. "Dadas las condiciones, ya no es posible mantener la defensa en las ruinas y en campos abiertos. Por lo tanto, las fuerzas ucranianas se están yendo a un terreno más alto para continuar con las operaciones de defensa".

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las fuerzas rusas habían establecido el control total sobre Severodonetsk y la ciudad cercana de Borivske.

No mucho después, sin embargo, los bombardeos ucranianos desde las afueras de Severodonetsk obligaron a las tropas rusas a suspender la evacuación de personas de una planta química en el sector, dijo la agencia de noticias Tass, citando a la policía local que trabaja con autoridades separatistas rusas.

Oleksiy Arestovych, asesor principal de Zelenski, dijo que algunas fuerzas especiales ucranianas todavía estaban en Severodonetsk dirigiendo fuego de artillería. Aún así, no mencionó que esas fuerzas ofrecieran resistencia directa.

La agencia de noticias rusa Interfax citó a un representante de los combatientes separatistas prorrusos diciendo que las fuerzas rusas y prorrusas habían ingresado a Lisichansk y estaban luchando en áreas urbanas allá.

Rusia también lanzó ataques con misiles en Ucrania. Al menos tres personas murieron en la ciudad de Sarny, a unos 300 kilómetros al oeste de Kiev, después de que los cohetes alcanzaran un lavadero de autos y una instalación de reparación de autos, dijo la administración militar regional.

Rusia niega haber atacado a civiles. Kiev y las naciones de Occidente dicen que las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra.