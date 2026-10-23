¿Cambiarán las reglas de tu pensión? Morena y PAN chocan por la Modalidad 40 del IMSS

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió un nuevo frente de discusión entre Morena y el PAN, mientras el oficialismo analiza incorporar a la Ley del Seguro Social las disposiciones sobre el límite de las pensiones, la oposición acusa al gobierno de vulnerar derechos ciudadanos y exige derogar el decreto.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que se estudia una reforma legal para establecer en el marco jurídico las reglas relacionadas con el tope a las pensiones bajo este esquema.

Por su parte, el diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó la medida y sostuvo que el llamado “decretazo” viola derechos de los ciudadanos.

Morena plantea reformar la Ley del Seguro Social

Monreal explicó que el decreto tiene una naturaleza jurídica específica, pues proviene del Ejecutivo y forma parte de sus facultades para atender determinados problemas.

Sin embargo, consideró conveniente analizar una reforma si se busca establecer una disposición general, obligatoria y coercitiva dentro del sistema jurídico.

“Estamos viendo esa posibilidad”, señaló al referirse a la incorporación de estas reglas a la Ley del Seguro Social.

PAN exige derogar el decreto

Héctor Saúl Téllez pidió derogar la disposición para revisar sus alcances y determinar su relación con la legislación vigente.

La controversia también involucra la legalidad del acuerdo del Consejo Técnico del IMSS. Abogados laboralistas sostienen que la medida contraviene la ley y que sería necesario modificarla para implementar los cambios.

Senado revisará el acuerdo del IMSS

El presidente del Senado, Higinio Martínez, informó que los legisladores revisarán el alcance del acuerdo y analizarán si requiere modificaciones legales.

“Estamos revisando bien el tema”, declaró.

Además, se pronunció a favor de que comparezca ante el Senado el director general del IMSS, Zoé Robledo, para explicar la situación del instituto y del sector salud, así como las modificaciones relacionadas con la Modalidad 40.

¿Qué cambios contempla la Modalidad 40?

Entre las disposiciones señaladas está limitar el salario de cotización al último reportado por el patrón más el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), frente al límite anterior de hasta 25 UMA.

También se plantea eliminar los pagos retroactivos, de modo que las aportaciones comiencen a partir de la fecha de la solicitud digital.

Asimismo, se prevé revisar en seis meses el impacto financiero de este esquema para analizar posibles reformas posteriores.

Mientras Morena estudia modificar la ley y el PAN exige derogar el decreto, el Senado revisará los alcances jurídicos de la medida.