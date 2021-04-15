Modelo finge ser personal médico para vacunarse contra Covid-19

La pandemia de Covid-19 se mantiene activa y desde hace algunos meses han aparecido algunas variantes del virus; sin embargo, la vacuna representa una esperanza para muchas personas, aunque también han sido motivo para cometer actos ilegales como lo hizo una joven modelo de Argentina.

De acuerdo con medios locales, la modelo Antonella Belén Delmonte, de 24 años, se hizo pasar por personal médico para recibir la primera dosis de la vacuna.

Graciela Bonfigli, directora del centro médico donde se vacunó la modelo, explicó que la mujer sacó un turno para recibir la dosis de Sputnik V en la página de la provincia de Buenos Aires, donde colocó que era personal de salud y por lo tanto se le asignó una cita.

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En la página oficial de “Buenos Aires Vacunate” se indica que el plan provincial de vacunación contra Covid-19 es gratuito, tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años.

Sin embargo, en una primera etapa se priorizará a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus, entre ellos, adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal de seguridad, docentes y personas de 18 a 59 años con enfermedades preexistentes.

La modelo mintió respecto a pertenecer al personal de salud y le asignaron una cita para el 9 de abril en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas. Al llegar, presentó un certificado firmado por el director de un laboratorio donde presuntamente trabajaba.

El certificado que mostró incluía datos como su nombre, apellido, número de documento y la firma del director del laboratorio, así que los encargados de la vacunación le aplicaron la dosis, señaló Bonfigli.

Inician investigación en contra de la modelo

Según medios locales, por estos hechos se iniciará una investigación y si es necesario, se tomarán acciones legales “porque los perjudicados somos nosotros como institución”, añadió la directora del hospital provincial.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Buenos Aires afirmó que tenían conocimiento de esta falsificación que hizo la joven para ser vacunada y van a denunciar el hecho ante la justicia.

La mujer involucrada en este caso es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, según lo indicó ella misma en su cuenta de Linkedin, misma que fue cerrada después de que su caso se dio a conocer.

Diferentes versiones retomadas en medios locales señalan que es hija de una empleada del municipio de Merlo, pero hasta el momento no hay más datos ni declaraciones hechas por la joven o sus familiares.

Sistema para sacar cita de vacunación puede ser violado con facilidad

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, afirmó en entrevista con un medio local que la mujer, quien se habría hecho pasar por personal de salud para vacunarse, ya fue denunciada penalmente, la causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 3 de Morón.

“Lo más grave de este caso es que el sistema puede ser violado tan fácil y por cualquiera. Me enteré por los medios y me preocupé”, declaró Menéndez.

Asimismo, dijo que tenía conocimiento que la mujer es hija de una persona que trabaja en el municipio de Merlo, por lo que pidió que se buscara un diálogo con los familiares “para tener la mayor cantidad de datos”.

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