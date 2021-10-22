Vacuna Pfizer muestra eficacia de 90.7% en niños de 5 a 11 años

La vacuna contra Covid-19 desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech mostró una eficacia de 90.7% en un ensayo clínico en el que participaron niños de 5 a 11 años, confirmó la farmacéutica estadounidense.

Un total de 16 niños en el ensayo que habían recibido un placebo se contagiaron de Covid-19, en comparación con tres que fueron vacunados, detalló Pfizer en documentos informativos presentados a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, retomados por Reuters.

Debido a que más del doble de niños en el ensayo de dos mil 268 participantes recibieron la vacuna en lugar del placebo, la compañía reveló que su biológico mostró una eficacia superior a 90%.

El diseño principal del ensayo clínico de Pfizer en menores de cinco a 11 años no fue para medir la eficacia contra el virus, en cambio, comparó la cantidad de anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna, con la respuesta de los receptores mayores en su ensayo de adultos.

Con base en esos resultados, Pfizer y BioNTech dijeron que su vacuna contra Covid-19 indujo una respuesta inmune robusta en los participantes del ensayo, cuyo rango de edad fue de cinco a 11 años.

Vacuna tiene autorización para aplicarse a mayores de 12 años

Según Reuters, está previsto que los asesores externos de la FDA se reúnan el próximo martes para votar si recomiendan que la agencia autorice la vacuna para ese grupo de edad.

La vacuna desarrollada por ambas compañías tiene la autorización regulatoria de Estados Unidos para mayores de 12 años, incluida la aprobación total de la FDA para personas de 16 años en adelante.

With new cases in children in the U.S. continuing to be at a high level, this submission is an important step in our ongoing effort against #COVID19. pic.twitter.com/5QCRwfYbR5 — Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021

En el país nortemericano alrededor de 190 millones de personas han completado su cuadro de vacunación, incluidos más de 11 millones de menores de 12 a 17 años que han recibido este biológico.

Si la FDA autoriza la vacuna para niños de cinco a 11 años, un grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se reunirá los días 2 y 3 de noviembre para hacer recomendaciones a la agencia sobre cómo deben administrarse las dosis.

La mayoría de los estados esperan que los CDC aprueben las recomendaciones de vacunas antes de comenzar a administrarlas, precisó Reuters.

