Moderna prepara vacuna refuerzo para Covid-19 ómicron

La empresa Moderna podría tener una vacuna de refuerzo contra el Covid-19 dirigida a la variante ómicron. El refuerzo estaría probado y listo para solicitar autorización en Estados Unidos en marzo.

El presidente de Moderna, Stephen Hoge, afirmó que cree que la vacuna de refuerzo que lleva genes dirigidos específicamente a las mutaciones de la variante Covid-19 ómicron sería la forma más rápida de abordar cualquier reducción prevista en la eficacia de la vacuna.

Stephen Hoge, presidente de Moderna:

Ya hemos iniciado ese programa, pero podría llevar varios meses más.

We just announced our strategy to address the omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant. Read more: https://t.co/dKzD3YFUV2 pic.twitter.com/j64Y0DuR7a — Moderna (@moderna_tx) November 26, 2021

Moderna tendría listo refuerzo para ómicron en marzo

Moderna también está trabajando en una vacuna multivalente que incluiría hasta cuatro variantes diferentes de Covid-19, incluida ómicron.

Estados Unidos identificó su primer caso de Covid-19 causado por la variante ómicron en California, según informaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Teniendo en cuenta las orientaciones previas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que ha exigido la realización de pruebas clínicas en la fase intermedia, el presidente de Moderna dijo que el proceso podría durar tres o cuatro meses.

Stephen Hoge, presidente de Moderna: