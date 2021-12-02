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Moderna prepara vacuna refuerzo para Covid-19 ómicron

Ómicron se está estudiando para ver si es más contagiosa o causa una enfermedad más grave que otras variantes de Covid-19.

Moderna prepara vacuna refuerzo para Covid-19 Ómicron
Moderna prepara vacuna refuerzo para Covid-19 Ómicron |DADO RUVIC/REUTERS

Escrito por: Ilse Lorena Trejo

La empresa Moderna podría tener una vacuna de refuerzo contra el Covid-19 dirigida a la variante ómicron. El refuerzo estaría probado y listo para solicitar autorización en Estados Unidos en marzo.

El presidente de Moderna, Stephen Hoge, afirmó que cree que la vacuna de refuerzo que lleva genes dirigidos específicamente a las mutaciones de la variante Covid-19 ómicron sería la forma más rápida de abordar cualquier reducción prevista en la eficacia de la vacuna.

Stephen Hoge, presidente de Moderna:

Ya hemos iniciado ese programa, pero podría llevar varios meses más.

Moderna tendría listo refuerzo para ómicron en marzo

Moderna también está trabajando en una vacuna multivalente que incluiría hasta cuatro variantes diferentes de Covid-19, incluida ómicron.

Estados Unidos identificó su primer caso de Covid-19 causado por la variante ómicron en California, según informaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Teniendo en cuenta las orientaciones previas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que ha exigido la realización de pruebas clínicas en la fase intermedia, el presidente de Moderna dijo que el proceso podría durar tres o cuatro meses.

Stephen Hoge, presidente de Moderna:

La vacuna refuerzoespecífica de ómicron, siendo realistas, no se producirá antes de marzo.