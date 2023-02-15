10 Momentos que han marcado un año de la guerra de Rusia y Ucrania

Se acerca el primer año de la guerra de Rusia y Ucrania, 365 en el que los países involucrados no han podido llegar a una conciliación, en cambio los ataques se han vuelto más agresivos dejando miles de soldados y civiles muertos.

El asesor del presidente ucraniano Volodirmir Zelensky indicó que hasta el momento se contabilizan nueve mil civiles muertos, 453 de ellos menores de edad, durante la guerra de Rusia y Ucrania.

10 momentos que ha marcado la guerra

Te dejamos los 10 momentos que han marcado el primer año de la guerra de Rusia y Ucrania.

Inició de la guerra

El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que había tomado la decisión de llevar a cabo una “operación militar especial en Ucrania”, la cual tenía el objetivo de defender a las personas que “sufrían persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev”.

#ÚLTIMAHORA | Vladimir #Putin declara en la televisión rusa que ha comenzado una operación especial militar para desmilitarizar #Ucrania.



Pide a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa. pic.twitter.com/YtOVaRLjon — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2022

Rusia y Ucrania no logran acuerdos

Durante las primeras semanas de la guerra de Rusia y Ucrania, las delegaciones de ambos países sostuvieron tres reuniones para tratar de llegar a un acuerdo; sin embargo, nunca lograron una conciliación.

Rusia no logra tomar la capital de Ucrania

Las fuerzas del presidente Vladimir Putin fracasaron en un intento inicial de capturar la capital y desde entonces el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste que ha matado a miles de soldados y civiles y ha dejado ciudades enteras en ruinas.

Enfrentamientos en planta de Zaporiyia

Un duro enfrentamiento y bombardeos se realizaron en los alrededores de la planta de Zaporiyia, en Ucrania. Esta acción provocó la movilización de los residentes por temor a una fuga de radiación.

Crímenes de guerra de Rusia en Ucrania

Se encontraron fosas que contenían cuerpos con las manos atadas en Bucha y Izium después de que las fuerzas ucranianas recuperaran las ciudades, por lo que acusaron a Rusia de cometer crímenes de guerra y se inició una investigación por estos delitos.

Sanciones a Rusia

Tras el inicio de la guerra, Estados Unidos y la Unión Europea se unieron para sancionar a Rusia por invadir Ucrania. Los castigos fueron contra las exportaciones, importaciones de productos rusos, hasta cancelar el espacio aéreo y congelar cuentas bancarias de importantes empresarios rusos, así como bancos.

Envío de armamento a Rusia

Además de las sanciones, la Unión Europea y Estados Unidos se aliaron para enviar armas de defensa para que Ucrania pudiera defenderse ante el ataque de Rusia, uno de los países con los mejores armamentos del mundo. El envío más reciente fue los Leopard 2 de Alemania y los Abrams M1 de Estados Unidos.

Intercambio de prisiones

Rusia y Ucrania llevaron a cabo un intercambio de prisioneros inesperado, el más grande desde que comenzó la guerra e involucró a casi 300 personas, incluidos 10 extranjeros y los comandantes que lideraron una defensa ucraniana prolongada de Mariupol a principios del 2022

Visita de Zelensky a EU y la Unión Europea

Casi a punto de cumplir el primer año de la guerra de Rusia y Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky salió por primera vez de su país para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Una semanas después llegó a Bruselas para reunirse con los líderes de la Unión Europea para pedir más apoyo en armas.

Niños ucranianos retenidos en campamentos de Rusia

Un informe indicó que más de seis mil niños ucranianos se encuentra retenidos en campamentos rusos, donde reciben clases sobre la política del país y hasta entrenamiento militar.

