¿Por qué inició la guerra de Rusia y Ucrania? 5 claves del conflicto

El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas invadieron Ucrania bajo el argumento de que la nación comandada por el presidente Vladímir Putin llevaría a cabo una "operación militar especial", que se ha extendido a casi más de un año.

Todo comenzó cuando, a finales del 2021, Rusia desplegó más de 100 mil soldados en la frontera con Ucrania y pidió a Estados Unidos (EU) y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que le garantizaran la no expansión de su infraestructura cerca de la frontera.

En palabras de Vladímir Putin, la ofensiva militar se instauró para proteger a las regiones separatistas de Ucrania y “desarmar” al país. Pero el conflicto iniciaría varias décadas atrás.

Puntos clave para entender la guerra entre Rusia y Ucrania

1. El contexto histórico:

El conflicto político y militar comienza en 1991 tras disolverse la Unión Soviética, donde varios territorios se convirtieron en naciones independientes; uno de estos fue Ucrania, quien mantuvo un contacto directo con la OTAN, lo que provocó que Rusia perdía influencia sobre este país a pesar de no formar parte de la organización.

En 2004, Estonia, Letonia y Lituania, repúblicas exsoviéticas, se integraron a la Unión Europea (UE) y a la OTAN. Mientras que Ucrania tenía lugar la llamada ‘revolución naranja’, en la que se revirtió la victoria de Viktor Yanukovych y se declaró ganador a Viktor Yushchenko, quien promovía el acercamiento hacia la EU.

Ante las aspiraciones de Ucrania de acercarse a Europa occidental e independizarse de la influencia que Rusia ha ejercido desde la caída de la URSS, el líder ruso, Vladímir Putin, decidió invadir Ucrania y ocupar Crimea, península que fue establecida como una república autónoma, misma que en 1954 se integró a Ucrania.

Fue bajo la "presión militar" impuesta por Rusia, que Ucrania se adhirió a la Unión Aduanera, haciendo que su presidente Viktor Yanukovych, quien llegó al poder en 2010, desechar la opción de la Unión Europea, provocando una serie de manifestaciones en el país, que desembocaron en su destitución.

La defensiva de Ucrania: un conflicto que inició desde hace más de 30 años|EUTERS

2. Invasión de Rusia al Mar Negro

Cuando Crimen enfrentaba la destitución de su presidente, la nación rusa aprovechaba para invadir la zona del Mar Negro, un territorio sumamente importante por su posición geoestratégica y geopolítica, ya que ha sido lugar de paso de mercancías así como también recursos de todo tipo.

La invasión de aquella zona, perdida por Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, incremento las tensiones y sanciones con la Unión Europea, luego de que Putin enfatizará que "nunca devolvería el territorio".

3. Rebeldes prorrusos en Ucrania se levantan en armas

El conflicto creció aún más cuando rebeldes prorrusos se levantaron en la región del Donbás, ubicado al este del país de Europa, exigiendo la adhesión a Rusia, país al que consideran como "su protector".

Fue así como comenzó una guerra civil en la región que continúa hasta ahora y que enfrenta al gobierno ucraniano contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, que fueron reconocidas oficialmente por el gobierno de Putin el 23 de febrero de 2022.

La pieza clave en Ucrania: prorrusos se levantan en armas por repúblicas de Donetsk y Luhansk

|REUTERS

4. ¿Por qué Rusia rechaza a la OTAN y EU?

Rusia ha rechazado tajantemente la incorporación de Ucrania a la OTAN bajo el argumento de "mantener estrechas relaciones políticas y de seguridad con los países vecinos", ya que según Putin, las ampliaciones de la organización han desequilibrado el sistema de seguridad en Europa .

Por otra parte, los países que forman parte de la Unión Europea se fundamentan en valores como la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, mismos que no soy bien recibidos por Rusia.

5. La escalada de la guerra entre naciones

El conflicto escaló a tal nivel que la guerra entre Rusia y Ucrania ha continuado por casi más de un año, ya que la nación comandada por Putin no se esperaba la defensiva del país de Europa, así como el apoyo que ha recibido por parte de otros países, entre ellos EU.

#ÚLTIMAHORA | Vladimir #Putin declara en la televisión rusa que ha comenzado una operación especial militar para desmilitarizar #Ucrania.



Pide a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa. pic.twitter.com/YtOVaRLjon — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2022

Hasta el momento, la guerra ha dejado cerca de 6 mil 919 muertes de civiles solo en Ucrania , así como más de 11 mil heridos, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En tanto, cifras oficiales de Reuters indican que 42 mil 295 personas en total han perdido la vida y 54 mil 132 han resultadas heridas por el conflicto.