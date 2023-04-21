¿Cómo se sustenta económicamente la monarquía británica?

Se estima que "The firm" (La Firma), como también se conoce a la familia real británica, gestiona un imperio empresarial valorado en 27 mil 750 millones de euros que incluye propiedades y joyas, pero también ingresos multimillonarios a través de la venta de souvenirs.

Sus bienes incluyen el patrimonio de la Corona de Escocia valoradas, los Ducados de Lancaster y Cornualles, los palacios de Buckingham y Kensington y el Crown State, un conjunto de tierras.

El gobierno británico le otorga anualmente a su monarca un pago financiado por los contribuyentes, conocido como la Subvención Soberana, que sirve para cubrir el costo de los deberes oficiales de la monarquía. Cabe resaltar que dentro de ese presupuesto no se incluyen los gastos de seguridad, sin embargo la mayor parte se destina a cubrir el costo de mantener los palacios reales y el pago del personal.

También se usa para pagar los compromisos oficiales de la familia real, como recepciones y visitas oficiales.

¿Cómo se financia la monarquía británica?

Las ganancias también se obtienen del Crown Estate, un conjunto de tierras y propiedades inmobiliarias en Reino Unido que pertenecen al monarca británico como una sola corporación y que tienen un valor estimado de casi 20 mil millones de dólares.

Los ingresos provenientes del Crown Estate van a la Tesorería de Reino Unido, encargada de ejecutar las políticas fiscales y económicas del gobierno.

Luego, la Tesorería le da al monarca normalmente un 15% de las ganancias del Crown Estate de los dos años anteriores, mientras que el gobierno se queda con el resto.

Dentro del portafolio del Crown Estate se encuentran propiedades como la mayor parte de Regent Street, una de las calles comerciales más importantes de Londres, así como la mitad del lujoso distrito de St. James, que comprende espacios comerciales, residenciales y de oficinas.

También incluye el Hipódromo de Ascot en las afueras de Londres, donde se reúnen todos los años la clase alta y la aristocracia británica, además de miles de hectáreas de tierras agrícolas a lo largo y ancho del país.

¿Cuánto dinero tiene la corona británica?

Alrededor de la mitad de las costas de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte son manejadas por la corporación. Se estima que en total, la familia real maneja una fortuna cuyo valor asciende a má de 28 mil millones de dólares.

Cabe destacar que el portafolio del Crown Estate no era propiedad privada de la Reina, ni pasó a ser propiedad privada del rey Carlos III, sino que pertenece al monarca durante su reinado.

Todos los miembros en activo de "The Firm", desde la princesa real Ana a los duques de Wessex, reciben una asignación de la Corona en relación a su actividad al servicio de la misma.

Ducados reales

La familia real también recibe dinero de dos ducados reales. El rey Carlos tercero heredó de la reina el más importante: el Ducado de Lancaster, una propiedad privada que genera millones en ingresos y que se trasmite de monarca a monarca.

El segundo ducado, el de Cournalles, pertenece al príncipe de Gales, el título del heredero de los monarcas británicos que Carlos le pasó a su hijo William.

Las propiedades rurales del Ducado de Lancaster consisten en más de 18 mil hectáreas de tierra en Inglaterra y Gales, la mayoría en el norte de estas regiones. También abarca un gran número de propiedades residenciales, comerciales y financieras en el centro de Londres.

¿A cuánto asciende la fortuna que dejó la reina Isabel II?

La familia real tiene su patrimonio privado. La reina era propietaria absoluta de Balmoral y Sandringham, dos propiedades que heredó de su padre y que generan ingresos.

Además, es dueña de una amplia colección de arte y otros activos valiosos que han sido heredados de monarcas anteriores.

¿Cómo vive el rey Carlos III de Inglaterra?

Después del fallecimiento de la Reina Isabel, Carlos III recibió varias propiedades inmobiliarias que abarcan desde casas privadas hasta residencias reales en todo el Reino Unido. Además, durante su etapa como Príncipe de Gales, adquirió varias propiedades, entre ellas una finca neoclásica en Gloucestershire y una casa de huéspedes en Rumanía. Aunque algunas de estas propiedades han sido transferidas al Príncipe William, el nuevo Duque de Cornualles aún posee varias residencias, desde el Palacio de Buckingham, donde nació, hasta Clarence House, donde vivió durante su infancia y actualmente reside con su esposa, Camila Parker.

Con su ascenso al trono, Carlos III se convierte en el heredero con el servicio más prolongado en la historia británica, sucediendo a Isabel II, quien reinó durante 70 años.

