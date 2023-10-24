Moneda conmemorativa de 5 pesos con Francisco Villa, se oferta hasta en 4 millones de pesos

Una nueva oportunidad para los verdaderos coleccionistas y amantes de la numismática, se trata de una moneda conmemorativa de 5 pesos que se encuentra a la venta en una reconocida página de comercio por internet en donde se encuentra valuada en 4 millones de pesos.

Esta moneda conmemorativa de 5 pesos cuenta con la imagen de Francisco Villa, militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución mexicana. Esta pieza que fue lanzada por el Banco de México, se ha convertido en todo un objeto de deseo de parte de los coleccionistas por lo que se ha llegado a valuar hasta en los 4 millones de pesos.

Esta pieza de 5 pesos, es popularmente conocida como "La Caballada" o "La División del Norte", una moneda conmemorativa que hace referencia además de que conmemora el legado del revolucionario mexicano, “Pancho Villa”. Los amantes de la numismática señalan que el valor de esta pieza no solo es por su peculiaridad física, sino porque se trata de una parte de la historia de México.

Moneda conmemorativa de 5 pesos con Francisco Villa, se oferta en 4 millones de pesos en internet

|Mercado Libre

Características de la moneda conmemorativa de Francisco Villa que se oferta en 4 millones de pesos

La moneda de Francisco Villa con valor de 5 pesos ha registrado una apreciación considerable en el mercado de coleccionistas y amantes de la numismática. Esta pieza ha llegado a cotizarse hasta en 4 millones de pesos en Mercado Libre.

Entre sus características se destaca que por un lado, esta moneda conmemorativa cuenta con la imagen de Francisco Villa además de que cuenta con los textos “2010” (el año de su acuñación) y "Centenario de la Revolución".

En su reverso, esta moneda conmemorativa de 5 pesos cuenta con la figura del Escudo Nacional, además de su denominación que es de 5 pesos mexicanos.

Moneda conmemorativa de 5 pesos con Francisco Villa, se oferta en 4 millones de pesos en internet|Mercado Libre

Moneda conocida como "La División del Norte" se vende hasta en 4 millones de pesos en internet

Cabe señalar que esta pieza conmemorativa es bimetálica, es decir que su centro es de bronce de aluminio mientras que su anillo es de acero inoxidable. Esta moneda conmemorativa de Francisco Villa cuenta con un peso de 7.07 gramos, además de un diámetro de 25.5 milímetros.

En una reconocida plataforma de venta en línea, esta moneda conmemorativa de 5 pesos que está acuñada en bronce, se ofrece hasta en 4 millones de pesos.