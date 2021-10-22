Mono mata a hombre tras lanzarle un ladrillo en India

La convivencia entre el hombre y un mono tuvo un final fatal, ya que el primate le aventó un ladrillo y le causó la muerte a una persona en el distrito de Delhi central, India.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando de un edificio lanzaron un ladrillo que cayó sobre un hombre, de 30 años, identificado como Mohammad Kurbaan, quien se desplomó tras el golpe.

Servicios de emergencia llevaron a la víctima a un hospital, pero a pesar de que los médicos lo atendieron, el hombre murió.

De acuerdo con medios locales, el golpe que el Mohammad recibió por el ladrillo fue por un mono, que tomó un ladrillo del techo y lo lanzó desde un segundo piso.

#NEW: 🚨 Monkey kills Mohammad Kurbaan with a brick in Delhi, Police registers FIR.



A 30-year-old man was killed in Delhi, India, when a brick thrown by a monkey from the second floor of a building struck his head. pic.twitter.com/ZFUfgzTg2W — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) October 22, 2021

Mono tiró dos ladrillos y uno cayó sobre hombre en India

Autoridades de ese distrito de India informaron que el dueño del edificio colocó los ladrillos sobre una tapa de un tanque de agua para evitar que los animales la levantaran y que se ensuciara el agua.

Sin embargo, un grupo de primates se acercó, tomó dos ladrillos de la tapa y los arrojó, uno cayó en una terraza vecina, pero el otro lesionó al hombre.

Medios locales recogieron el testimonio de varios habitantes de la zona, quienes afirmaron que también vieron ataques de monos contra niños, incluso en el distrito de Shamli de Uttar Pradesh, las autoridades tomaron medidas para evitar que un mono atacara a la población.

A principios de octubre, se registró la muerte de la esposa de un líder de un partido político, quien cayó mientras un mono la perseguía.

De forma histórica un mono tiene ciertos privilegios en India, en comparación de otras regiones por creencias religiosas, pero debido al accidente con el hombre y el ladrillo y a otros ataques, los habitantes iniciaron un envenenamiento ilegal de cientos de animales.

Además, se prevé que haya una campaña de esterilización para evitar incidentes como el del ladrillo, sin que hasta ahora las autoridades lo hagan oficial.

