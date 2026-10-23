Investigan a hombre que transportaba un monstruo de Gila, especie en peligro de extinción

Dos reptiles amenazados viajaban dentro de una maleta en la cajuela de un automóvil. El hallazgo ocurrió en la caseta de cobro de Palmillas, Querétaro, donde policías identificaron una víbora de cascabel y un monstruo de Gila durante una revisión vehicular.

El caso llegó ante un juez, que el 18 de octubre de 2026 vinculó a proceso a una persona imputada por un delito contra la biodiversidad. La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes por la posesión de estos ejemplares de fauna silvestre.

¿Qué animales encontraron en la caseta de Palmillas?

En la maleta localizada dentro del vehículo había dos reptiles, una víbora de cascabel (Crotalus sp.) y un monstruo de Gila (Heloderma suspectum).

El automóvil viajaba de Guadalajara, Jalisco, hacia la Ciudad de México cuando ocurrió la intervención policial.

Ambas especies están clasificadas como amenazadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las categorías de riesgo para la flora y fauna silvestres de México.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participa en el procedimiento penal como víctima y en coordinación con las autoridades competentes.

El 18 de octubre, se dictó auto de vinculación a proceso contra una persona imputada por el delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, del Código Penal Federal. Los hechos ocurrieron en la caseta de cobro de Palmillas, Querétaro, donde elementos de la policía identificaron una víbora de cascabel y un monstruo de Gila dentro de una maleta colocada en la cajuela de un vehículo que se dirigía de Guadalajara, Jalisco, a la Ciudad de México. 👉🏼 Lee más: https://t.co/HuvB6oVf5V — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 23, 2026

¿Qué sanciones establece la ley por poseer fauna silvestre ilegalmente?

El caso está relacionado con el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, que contempla conductas ilícitas relacionadas con ejemplares de especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Las penas previstas en el artículo 420 incluyen de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, conforme al texto legal aplicable. La sanción concreta depende de los hechos acreditados y de la resolución judicial.

La vinculación a proceso no significa que la persona imputada haya sido declarada culpable, el procedimiento continúa para determinar su responsabilidad.

¿Cómo es el monstruo de Gila y dónde vive?

El monstruo de Gila es un lagarto de cuerpo robusto y escamas con apariencia de cuentas, que pueden combinar tonos negros, rosados, amarillos o anaranjados.

Puede alcanzar cerca de 60 centímetros de longitud y es uno de los pocos lagartos venenosos conocidos. Habita principalmente en zonas áridas del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, incluido Sonora.

Aunque su aspecto puede resultar intimidante, suele ser un animal poco activo durante las horas de mayor calor. Su veneno funciona principalmente como mecanismo de defensa y su mordedura puede causar dolor intenso.

La especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y el comercio ilegal, por lo que está catalogada como amenazada en México.

