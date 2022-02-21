Monte Etna lanza kilométrica columna de humo en Italia

Una nueva erupción del Monte Etna en su cráter sureste, situado en la isla italiana de Sicilia, ha generado una nube de cenizas (columna de humo) que se estima de hasta 10 kilómetros y ha obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto de Catania en Sicilia, Italia.

Dramáticas imágenes mostraban la antigua ciudad portuaria de Italia mientras lucía "empequeñecida" por una nube amenazante que salía del volcán (Monte Etna), uno de los más activos del mundo.

La columna de humo se elevó 6.2 millas (unos diez kilómetros) en el aire sobre un cráter en el sureste del volcán, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia; INGV en Twitter.

Calles, balcones y techos de los pueblos cercanos al Monte Etna, quedaron cubiertos de ceniza, reportó la agencia de protección civil de Italia.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV), señaló que había registrado un aumento gradual en el movimiento sísmico volcánico, inducido por los gases que escapan del volcán, lo que podría ser una señal de que el Monte Etna se dirige hacia otro estallido espectacular de lava ardiente, conocido por los expertos como actividad paroxística.

Segundo evento paroxístico del año en el cráter SE del #volcan #Etna, ubicado en la isla italiana de #Sicilia. Esta vez, el nuevo pico del volcán activo más alto de #Europa alimentó fuentes de lava de varios cientos de metros de altura y una columna eruptiva de 11 km de altura.🔽 pic.twitter.com/hkl3weOqp2 — C e n t i n e l a 3 5 (@QuakeChaser35) February 21, 2022

Erupción del Etna provoca cierre del tráfico aéreo en Catania

El "Vincenzo Bellini", el segundo aeropuerto internacional más grande de Sicilia, fue cerrado temporalmente justo a la hora del almuerzo de este lunes (21 de febrero de 2022) debido a la erupción y columna de humo, por lo que los vuelos entrantes fueron desviados a la ciudad de Palermo.

El aeropuerto de Catania volvió a abrir a las 15.30 (hora local), pero las actividades van a ser por el momento limitadas y varios vuelos sufrirán retrasos (debido a la actividad volcánica) durante la jornada, por lo que se invitó a los viajeros a comprobar el estado de sus trayectos programados a través de internet.

El Monte Etna es el volcán activo más alto de Europa

Con 3 mil 324 metros (cerca de 11 mil pies), el Monte Etna es el volcán activo más alto de Europa y ha entrado en erupción con frecuencia en los últimos 500 mil años.

La última erupción del Monte Etna fue tan fuerte que se pudo ver desde el espacio con la nube de polvo captada en imágenes de satélite de la Estación Espacial Internacional.