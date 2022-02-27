Monumentos mundiales se iluminan con los colores de Ucrania

El mundo se solidarizó con Ucrania ante el conflicto que vive con Rusia, por ello, en un muestra de apoyo, varias ciudades iluminaron los monumentos más importantes de cada país de amarillo y azul, los colores de la bandera ucraniana.

Ello luego de que los misiles rusos cayeron sobre Ucrania y avanzaron hasta Kiev, la capital, Por lo que cientos de familias se refugiaron en el metro, mientras que otras tuvieron que salir de su país a las fronteras con Hungría o Polonia para ponerse a salvo.

Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, instó al ejército ucraniano a tomar el poder y hacer las paces entre ambas naciones ex soviéticas.

Monumentos se iluminan en apoyo a Ucrania

Berlín, la capital de Alemania, iluminó la Puerta de Brandenburgo, su monumento más famoso, de azul y amarillo, los colores nacionales de Ucrania, en una muestra de unidad con Kiev a medida que se profundiza la crisis con Rusia.

Berlín, que representó la línea del frente durante la Guerra Fría hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, estaba enviando una señal clara para una Ucrania libre y soberana, dijo su gobierno.

“Queremos enviar una señal en Berlín de solidaridad con el pueblo de Ucrania y una señal clara contra la violación del derecho internacional cometida aquí por Rusia”, dijo la ministra de Medio Ambiente de Berlín, Bettina Jarasch.

Roma iluminó su antiguo Coliseo de azul y amarillo, después de que Rusia anunciara un movimiento militar por tierra, aire y mar, el mayor ataque de un estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En el segundo día del ingreso de las Fuerzas de Rusia a Ucrania, la Torre Eiffel de París también se vistió con los colores nacionales del país ex soviético, a pedido de la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, quien dijo que era para expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano.

En Liverpool, Inglaterra, una de las vistas del St George's Hall se iluminó en amarillo y azul en apoyo de Ucrania, después de que Rusia lanzara una operación militar masiva.

También en Londres, el 10 de Downing Street, la residencia oficial del Primer Ministro británico se pintó con los mismos colores para apoyar a la nación de Volodimir Zelensky.

En Estados Unidos, el Empire State Building, el famoso rascacielos de Nueva York, no se quedó atrás y también mostró su solidaridad con Ucrania iluminando el edificio de azul y amarillo.

