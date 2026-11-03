¡Por criticar la corrupción en el INE! Morena emprende ofensiva contra Ninfa Salinas desde el Senado

La corrupción que el morenismo llevó al INE ha provocado fuertes críticas en distintos sectores de la sociedad. Una de esas voces fue la de Ninfa Salinas Sada, quien cuestionó el deterioro del Instituto y la concentración de poder en Guadalupe Taddei.

A Morena no le gustó la crítica y lanzó una ofensiva contra Ninfa Salinas desde el Senado, utilizando la tribuna y recursos públicos para atacar a una ciudadana por expresar una posición crítica del régimen. Mientras tanto, las voces del oficialismo evitaron centrar sus cuestionamientos en la corrupción que rodea al INE.

Ninfa Salinas precisó que está en juego la autoridad que cuenta nuestros votos, llamando a defender nuestro derecho al sufragio; pero en vez de criticar a la corrupción, los de la 4T decidieron atacar a una ciudadana.

Desde el Senado, el grupo parlamentario de Morena decidió irse contra los que tienen una posición crítica del régimen, mientras otros legisladores cuestionaron al morenismo por su ofensiva.