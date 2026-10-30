Comparece el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, tras escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei

Entre pancartas de la oposición con severas interrogantes y un ambiente de alta tensión política, arrancó en la Cámara de Diputados la comparecencia del Contralor Interno del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente. Legisladores de las Comisiones Unificadas de Vigilancia y de Transparencia cercaron al funcionario para exigir explicaciones sobre cómo, desde cuándo y hasta qué nivel se fraguó la red de tráfico de influencias y colusión entre servidores públicos y proveedores del organismo. La principal exigencia de la bancada opositora se centró en señalar el silencio cómplice del Órgano Interno de Control, cuestionando enérgicamente por qué la autoridad fiscalizadora permaneció inerte y actuó únicamente cuando las anomalías salieron a la luz.

¡Cómplices del silencio!



Ante una batería de cuestionamientos y carteles en la @Mx_Diputados, inició la comparecencia del contralor interno del @INEMexico, Víctor Hugo Carvente. Legisladores de oposición le exigieron cuentas claras sobre el tráfico de influencias, la red de… pic.twitter.com/JS9FTlfsPL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

¿Quién es Víctor Hugo Carvente y cuál es su responsabilidad en la trama de Guadalupe Taddei?

Víctor Hugo Carvente se desempeña como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, una instancia clave dotada de autonomía técnica y de gestión encargada de auditar, prevenir, investigar y sancionar las irregularidades administrativas o el mal uso de los recursos públicos dentro del instituto. Su figura cobra una relevancia central dentro del escándalo que rodea la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei, debido a que el OIC es el primer filtro institucional responsable de detectar adjudicaciones directas sospechosas, sobreprecios en licitaciones y desvíos presupuestales. Dentro del entramado político, su comparecencia busca esclarecer si existió negligencia criminal o encubrimiento deliberado desde el área de fiscalización interna para solapar los negocios y contratos opacos que terminaron por descarrilar la presidencia del árbitro electoral.

Diputada Claudia Salas exhibe ante contralor del INE denuncia de moches en su oficina

La diputada Claudia Salas llevó a la reunión con el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, el reportaje que publicó hoy Aurora Zepeda, de Excélsior, sobre el cobro de cuotas a trabajadores del propio Órgano Interno de Control. En el reportaje se exhibe a extrabajadores de su oficina que denuncian que les cobraban parte de su sueldo para conservar sus puestos. Según el reportaje, los subdirectores debían entregar 15 mil pesos mensuales, equivalentes a más del 20% de su salario neto. A las jefaturas de área les cobraban más de 7 mil pesos.

El reportaje señala que algunos pagos se depositaban en una cuenta bancaria vinculada con una funcionaria del gobierno de Veracruz. Otros se recogían en efectivo. Además, los exempleados denunciaron que Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, concentró buena parte de las plazas del órgano fiscalizador.