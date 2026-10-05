¿Premio de consolación? Morena nombra a Andrea Chávez como coordinadora en Juárez, Chihuahua

Apenas una semana después de haber quedado fuera de la contienda por la gubernatura de Chihuahua frente al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la senadora Andrea Chávez Treviño recibió lo que se interpreta como un evidente "premio de consolación". Morena la designó como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, un nombramiento directo que la coloca en la ruta automática para competir por la alcaldía fronteriza en las elecciones de 2027.

La decisión ha generado suspicacias dentro de la propia militancia debido a que la designación de Chávez ocurrió antes de que Morena publicara formalmente la convocatoria para las coordinaciones municipales en el estado. Este "albazo" administrativo busca contener el descontento de la senadora y de su estructura territorial, luego del amargo trago que significó perder la candidatura al gobierno estatal frente a un perfil de origen panista como Pérez Cuéllar, reconfigurando sus aspiraciones de gobernar todo el estado para conformarse con la contienda municipal.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA designa a Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/LLpOsyGYrz — Morena (@PartidoMorenaMx) October 5, 2026

El dardo de Andrea Chávez y el llamado a la unidad de Pérez Cuéllar

Tras oficializarse su nuevo encargo, Andrea Chávez reaccionó a través de sus redes sociales cargadas de indirectas hacia los acuerdos tomados por la cúpula partidista:

"Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán", escribió la senadora, dejando en evidencia su inconformidad con el arbitraje del proceso interno. Asimismo, intentó proyectar disciplina al asegurar que asumirá la encomienda "sin egos, sin protagonismos y sin ambiciones personales". "Hoy nada comienza: hoy nada termina. Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias", señaló.

Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán.



Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda… pic.twitter.com/xHUlxoRFFt — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 5, 2026

Por su parte, el Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, reaccionó al nombramiento felicitando a Chávez Treviño y reconociendo la trayectoria que ha desarrollado dentro del movimiento. Para matizar las marcadas grietas internas, el edil juarense hizo un llamado a la unidad y al trabajo en equipo para consolidar el proyecto de la presidenta Sheinbaum en los 67 municipios de la entidad. Afirmó que Ciudad Juárez jugará un papel fundamental para poner fin a décadas de gobiernos del PRIAN, subrayando que es momento de mirar hacia adelante para lograr el cambio que espera Chihuahua.