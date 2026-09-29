¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar? La apuesta de Morena para la gubernatura de Chihuahua que le quitó el sueño a Andrea Chávez

La designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena en Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027 fue una sorpresa para muchos. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez se impuso en la contienda interna frente a la senadora Andrea Chávez, dejando expuesta la división entre los distintos grupos del partido guinda en el estado. Con este nombramiento, Pérez Cuéllar queda al frente de la estructura oficialista en una de las plazas más disputadas del norte del país, respaldado por un extenso recorrido en la función pública.

Chihuahua, gracias a todas y todos los que nos abrieron sus puertas y nos acompañaron. La esperanza nos une y juntos, con nuestra Presidenta, @Claudiashein, lograremos llevar la transformación a cada rincón del estado. Sonrían, porque vamos a ganar. 😁 pic.twitter.com/zL3eCWwYvb — Cruz Pérez Cuéllar (@CruzPerzCuellar) September 29, 2026

¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar? Coordinador de Morena en Chihuahua

La carrera política de Pérez Cuéllar se caracteriza por un camino entre varios partidos políticos. Inició su trayectoria en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), donde llegó a ocupar la dirigencia estatal, además de desempeñarse como diputado local y diputado federal. Tras romper con el blanquiazul, migró a Movimiento Ciudadano, espacio que lo postuló a la gubernatura de Chihuahua en el proceso electoral de 2016. Posteriormente se sumó al proyecto de la Cuarta Transformación, alcanzando un escaño en el Senado de la República y ganando la alcaldía de Ciudad Juárez en 2021, cargo en el que logró la reelección en 2024.

Su amplio historial partidista le ha permitido construir una red de alianzas operativas y mantener un fuerte arraigo territorial en el municipio más poblado del estado, elemento clave para desplazar a la estructura que respaldaba las aspiraciones de Andrea Chávez. Tras confirmarse su triunfo en las mediciones internas, el virtual candidato oficialista afirmó que sus prioridades inmediatas serán dialogar con la ciudadanía chihuahuense y reconstruir la unidad de la militancia de cara a la contienda por la gubernatura en 2027.