¿Qué pasará con Andrea Chávez tras ser derrotada por Cruz Pérez Cuéllar como coordinadora de Morena en Chihuahua?

Luego de que la dirigencia nacional de Morena confirmara a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de los comités de defensa de la transformación en Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027, las miradas del escenario político se volcaron hacia el futuro de la senadora Andrea Chávez Treviño.

Al quedar fuera de la carrera por la gubernatura en un proceso interno marcado por intensas disputas entre morenistas, surge la interrogante sobre cuáles serán los siguientes pasos de Andrea Chávez, quien pidió licencia indefinida desde el 15 de abril.

🗣️"Primero que nada, qué bueno por Chihuahua; segundo, Andrea Chávez (@AndreaChavezTre)"



Ni el acento exagerado ni las bendiciones de su padrino Adán Augusto le alcanzaron para llegar a la ansiada silla en #Chihuahua.@PartidoMorenaMx se la aplicó y todo el teatrito se vino… pic.twitter.com/Onto4azGO0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

¿Andrea Chávez puede volver al Senado tras perder candidatura en Chihuahua?

La respuesta jurídica y legislativa es sí. La Constitución mexicana y el Reglamento del Senado de la República establecen claramente que los legisladores que solicitaron licencia por tiempo indefinido conservan intacto su derecho a reincorporarse al ejercicio de su encargo constitucional. Para dejar sin efecto la licencia solicitada en abril de 2026 y reasumir su posición en el Pleno, Chávez Treviño únicamente debe dirigir un oficio formal a la Mesa Directiva de la Cámara Alta informando su reincorporación, con lo que concluiría la suplencia de Nora Yu Hernández.

El retorno de Andrea Chávez al Senado le permitirá mantener una vitrina política de alto impacto nacional durante los próximos años. Desde su escaño, la legisladora no solo continuará participando en la discusión de las reformas prioritarias del Ejecutivo Federal, sino que conservará una plataforma estratégica para fiscalizar al gobierno estatal de Chihuahua.

¿Cuántas reformas y propuestas presentó Andrea Chávez durante su gestión?

El trabajo legislativo de Andrea Chávez ha estado marcado por intensas críticas respecto a su productividad en la Cámara Alta. La senadora promovió de manera individual únicamente dos iniciativas durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, acumulando un total reducido de propuestas de ley presentadas a lo largo de su encargo.

Asimismo, del paquete de propuestas presentadas o suscritas por la legisladora de Morena, solo una iniciativa logró ser aprobada formalmente por el Pleno del Congreso.