¡Lo corrieron! Morena echa a Enrique Inzunza de Morena en el Senado y oficializa su baja

Le cerraron la puerta en la cara de manera definitiva. El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República hizo oficial la expulsión del legislador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez de sus filas partidistas. Lejos de tratarse de una renuncia voluntaria o una separación amigable, la coordinación de la bancada oficialista determinó separar de forma tajante al senador y envió la notificación formal a la Presidencia de la Mesa Directiva para consumar su remoción e iniciar los ajustes legales correspondientes dentro del Pleno.

A través de un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, y firmado por el secretario técnico del grupo, Nicolás Bellizia Aboaf, se detalló que la medida se ejecutó por instrucciones directas del coordinador parlamentario Ignacio Mier Velazco. En el documento entregado a la Mesa Directiva se notificó que la baja de Inzunza Cázarez surtió efecto con carácter retroactivo desde el pasado 26 de agosto de 2026, solicitando que la determinación fuera comunicada a la asamblea para formalizar los trámites administrativos a los que haya lugar.

‼️EXTRA EXTRA‼️ Finalmente es Morena quien saca a @InzunzaCazarez de su bancada en el @senadomexicano pic.twitter.com/lBmxuIo14m — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 8, 2026

La Mesa Directiva del Senado también informó de la reincorporación a sus funciones legislativas del senador sin Grupo Parlamentario Manlio Beltrones.

Ruptura en el oficialismo y reconfiguración de bancadas en la Cámara Alta

La salida forzada de Enrique Inzunza representa un ajuste significativo dentro de la representación parlamentaria de Morena en el Senado. Con este "papelito habla", el partido guinda no solo marca una distancia absoluta con el legislador sinaloense, sino que evidencia un endurecimiento en el interior del grupo parlamentario de cara a los debates legislativos del periodo ordinario de sesiones.

Esta expulsión obliga a la Mesa Directiva a reconfigurar la integración de las comisiones ordinarias en las que participaba el senador, además de ajustar los balances numéricos del bloque mayoritario. Mientras se concreta su estatus como legislador sin partido o su eventual incorporación a otra fuerza política, la bancada de Morena cierra filas tras la instrucción de su coordinación para mantener la cohesión en las votaciones clave dentro del Senado.