El resultado no convence: PT exige otra encuesta para la candidatura en Nuevo León

La definición de las candidaturas de Morena ya provocó un nuevo choque dentro de la coalición. El Partido del Trabajo (PT) puso en duda la forma en que se realizaron las encuestas para elegir a los perfiles y ahora exige que se revise el procedimiento.

El partido instaló una mesa para revisar qué tan confiables fueron esas mediciones y sostiene que debe cumplirse el acuerdo que, según explicó el petista Jesús Elizondo, contemplaba dos encuestas.

La primera estaría a cargo de Morena, con su propia metodología y tiempos, para definir a sus coordinadores. La segunda tendría que realizarse con una metodología científica y con participación de los tres partidos, con el objetivo de enfrentar a los perfiles finalistas.

Ese segundo ejercicio es justamente el que el PT quiere recuperar.

El PT pide volver a medir a los aspirantes

Elizondo explicó que el Partido del Trabajo había dejado de acompañar los nombramientos de las coordinaciones estatales, pero decidió retomar su participación porque busca que se respete el acuerdo original de la coalición.

El reclamo llega después de que el PT acusara que las encuestas utilizadas para definir las candidaturas estuvieron amañadas. Por eso, además de pedir nuevas mediciones, el partido abrió una mesa para revisar la confiabilidad de los procedimientos.

Entre las candidaturas que el PT buscaría están las gubernaturas de Zacatecas y Baja California Sur, de acuerdo con lo que ha trascendido.

Nuevo León concentra el conflicto

En ese estado, no todos los morenistas que participaron en la encuesta están de acuerdo con el resultado que coloca a Clara Luz Flores como candidata a la gubernatura.

El PT quiere que ahí se haga una nueva medición y que participe su propuesta: el diputado morenista Jesús Elizondo.

El propio legislador explicó que están solicitando que se cumpla el acuerdo y que en esa segunda encuesta aparezcan tanto Clara Luz Flores como él, en representación del Partido del Trabajo.

Pero la propuesta de Elizondo no se queda únicamente en repetir la encuesta. También plantea que los aspirantes tengan debates.

La idea es que puedan hablar de los temas que generan mayor polémica y responder directamente a los señalamientos que existen alrededor de algunos personajes.

Elizondo plantea debates entre los aspirantes

Para el petista, una encuesta no tendría que ser el único elemento para definir quién encabeza una candidatura. También considera necesario que los aspirantes se enfrenten públicamente y hablen de los cuestionamientos que pesan sobre ellos.

Entre los temas que mencionó están las acusaciones relacionadas con el huachicol y posibles delitos.

Así, la disputa dentro de la coalición entra en una nueva etapa: el PT no solamente cuestiona las encuestas que ya se realizaron, sino que pide volver a medir a los perfiles y abrir el proceso a debates.

En Nuevo León, el planteamiento es concreto: que Clara Luz Flores y Jesús Elizondo vuelvan a ser medidos para definir quién tiene la ventaja.