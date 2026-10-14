¿Perder los apoyos por no votar por Morena? Oposición denuncia amenazas

Legisladores de oposición llamaron a los ciudadanos a no dejarse intimidar por promotores de Morena que, según denunciaron, amenazan con retirar los programas sociales a quienes no voten por ese partido en las elecciones de 2027.

Ante estos señalamientos, sostuvieron que los apoyos no deben convertirse en una condición para obtener el voto y recordaron que los programas sociales están reconocidos en la Constitución.

El llamado busca que los ciudadanos no tomen sus decisiones electorales bajo la presión de perder los beneficios que reciben, en medio de las advertencias que, de acuerdo con la oposición, realizan promotores de Morena.

Programas sociales no deben condicionar el voto, señala oposición

Durante su posicionamiento, uno de los argumentos expuestos fue que los programas sociales se incorporaron a la Constitución hace varios años y que su aprobación contó con el respaldo de los partidos políticos.

“Hace varios años que los programas sociales se volvieron Constitucionales. Todos votaron por ellos”, señaló el orador en la declaración compartida.

También sostuvo que existen ejemplos de personas que han votado por distintas fuerzas políticas y continúan recibiendo sus apoyos.

“Esos programas son Constitucionales y nadie te los puede quitar”, afirmó.

Con ese argumento, el mensaje de la oposición se centró en rechazar las advertencias sobre una posible pérdida de beneficios por razones electorales y en llamar a los ciudadanos a no dejarse presionar al momento de emitir su voto.

Seguridad y calidad de vida también entran en la discusión

La declaración también planteó que la evaluación de un gobierno no debe limitarse a los programas sociales, sino considerar las condiciones en las que viven las personas.

“Pero lo que la gente sí mide es su calidad de vida”, expresó el orador.

Posteriormente, puso sobre la mesa preguntas relacionadas con la seguridad y la tranquilidad en los hogares: “¿Estoy viviendo con miedo? ¿Estoy viviendo con inseguridad?”.

El planteamiento llevó la discusión más allá de la entrega de apoyos y puso énfasis en la experiencia cotidiana de los ciudadanos, de acuerdo con los argumentos expuestos durante la intervención.

En el fragmento proporcionado, el orador también mencionó que el día anterior había estado en una preparatoria, aunque no se incluye el resto de esa declaración ni mayores detalles sobre la actividad.

Llaman a ciudadanos a no dejarse intimidar rumbo a 2027

La oposición pidió a los ciudadanos ignorar las advertencias atribuidas a promotores de Morena sobre la supuesta eliminación de programas sociales si no respaldan electoralmente a ese partido.

El señalamiento coloca los apoyos sociales en la discusión política rumbo a 2027, ante las denuncias de que su continuidad se utiliza como argumento para influir en el voto.

No obstante, la información proporcionada no incluye los nombres de los legisladores que hicieron el llamado ni identifica a los promotores señalados. Tampoco contiene ejemplos específicos de las amenazas denunciadas.