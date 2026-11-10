Con un retraso de 72 días respecto a lo establecido por las normas parlamentarias, la senadora de Morena, Karina Isabel Ruiz Ruiz, solicitó formalmente la separación de sus funciones legislativas a partir del 10 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2026. La medida fue presentada ante la Mesa Directiva para ser sometida a consideración de la Asamblea en votación económica, otorgándole apenas un mes de licencia a pesar de acumular un periodo entero de ausencias continuas y sin presentarse a una sola sesión ordinaria de la Cámara Alta.

Durante este tiempo, la legisladora de Morena percibió un total de 335 mil pesos en dietas parlamentarias sin haber desempeñado labor alguna en el pleno. Pese a que el reglamento y la ley ordenan dar de baja a los legisladores que sumen inasistencias consecutivas sin justificación legal, el Senado de la República la protegió al justificarle 12 ausencias. Actualmente, la senadora mantiene seis inasistencias más que carecen de sustento reglamentario para ser justificadas, violentando el marco legal interno de la asamblea para evitar la entrada de su suplente.

‼️EXTRA EXTRA‼️ Debió hacerlo hace 72 días, pero por fin la morenista Karina Ruiz se va de licencia del @senadomexicano a partir de mañana.



No puede salir de EU, donde vive, porque al vencer su permiso de residencia no podrá regresar.



Le han pagado 335 mil pesos sin trabajar.… pic.twitter.com/oknkRYNIjg — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 10, 2026

¿Quién es Karina Ruiz y por qué no puede salir de Estados Unidos?

Karina Isabel Ruiz Ruiz llegó a la Cámara de Senadores bajo la figura de acción afirmativa como senadora migrante por representación proporcional (plurinominal), una posición pensada para dar voz a la comunidad mexicana en el extranjero. Residente de Phoenix, Arizona, la morenista es activista y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un estatus de protección temporal que le otorga permanencia en suelo estadounidense pero que condiciona sus traslados internacionales.

Senadora de Morena (@PartidoMorenaMx) esta en Estados Unidos desde agosto 😳🇺🇸



La senadora Karina Isabel Ruiz pidió licencia por dos días para tramitar la doble nacionalidad estadounidense y ya lleva meses en EE.UU ⚠️



Esto podría contravenir normas que prohíben a funcionarios… pic.twitter.com/75GFHlVrQn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

El motivo por el cual la legisladora no ha pisado el pleno del Senado en la Ciudad de México radica en su situación legal en Estados Unidos. Ruiz enfrenta trámites migratorios de residencia y, al haber vencido sus permisos especiales de viaje o arriesgar su estatus, si abandona territorio estadounidense no podrá regresar a dicho país.

Aunque la situación legal le impide cruzar la frontera y cumplir con sus obligaciones presenciales en el Congreso mexicano, la senadora optó por mantener su sueldo mientras la bancada de Morena frenó durante semanas la solicitud de licencia, la cual finalmente abarcará únicamente cuatro semanas antes del receso legislativo.