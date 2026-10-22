Senadores de Morena exigen acceso VIP en el AICM pero Cancillería los batea

Un nuevo escándalo de incongruencia sacude a la bancada oficialista en la Cámara Alta. A través de redes sociales, la senadora del PRI, Claudia Anaya, exhibió un documento oficial mediante el cual la Mesa Directiva del Senado de la República envió una solicitud formal a las autoridades federales para exigir acceso "VIP" y preferencial a favor de los legisladores de Morena en el exclusivo Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La misiva, dirigida al canciller Roberto Velasco, solicitaba formalmente que se le concedieran facilidades de entrada a los senadores del oficialismo que abordan vuelos para asistir a sus sesiones legislativas en la capital del país.

Los legisladores de morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos✈️



Ahora piden las salas de protocolo exclusivas para diplomáticos🤦🏼‍♀️



Y de una vez aclaro que aunque yo soy parte de la mesa directiva; yo no pedí nada, ellos mandan pic.twitter.com/hqiyLHVkCv — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) October 22, 2026

La petición desató fuertes críticas debido a la restricción de dicho espacio, pues el Salón de Protocolo no está diseñado para el uso cotidiano de servidores públicos ni para la comodidad de los legisladores, sino que constituye una sala diplomática reservada de manera estricta para la atención de embajadores, jefes de Estado y altos dignatarios internacionales, ofreciendo atención personalizada y agilización de trámites de abordaje.

A pesar de los discursos oficiales de austeridad republicana, el trámite impulsado por la bancada de Morena buscaba dotar a sus integrantes de comodidades exclusivas a costa del aparato estatal; sin embargo, de acuerdo con revelaciones de la periodista Leticia Robles de la Rosa, tanto la Cancillería como la administración del AICM "batearon" de forma tajante la solicitud del Senado, dejando a los morenistas sin acceso al área VIP ni a sus comodidades.

‼️EXTRA‼️ Estoy en condiciones de informarles que la Cancillería y las autoridades del AICM respondieron NO a la petición de la Mesa Directiva del @senadomexicano



El acuerdo en la Mesa existió. El escrito es auténtico, como constata la senadora @ClaudiAnaya , pero no les… https://t.co/MaOMwcmEIz — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 22, 2026

El antecedente de Malú Mícher y la molestia por los privilegios perdidos

La negativa institucional evoca de inmediato la controversia protagonizada por la senadora de Morena, Malú Mícher, quien se volvió tendencia nacional tras armar un berrinche público al serle denegado el paso a una de las salas VIP del aeropuerto capitalino. En aquel episodio, la legisladora llegó al extremo de amenazar abiertamente con llamar a comparecer a los directivos del AICM ante el Pleno del Senado como represalia por no recibir un trato diferenciado.

Esta serie de peticiones y reclamos evidencia una clara contradicción en la postura del bloque oficialista: el problema no eran los privilegios del pasado, sino el no ser ellos quienes disfruten de las atenciones exclusivas del poder.