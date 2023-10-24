Así puedes identificar las moscas de arena, el insecto que puede causar úlceras en la piel

Las moscas de arena, un insecto cuyo hábitat natural se ha visto perpetrado por el ser humano parece representar un nuevo riesgo para la salud, pues de acuerdo con investigadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo pueden causar úlceras en la piel.

La enfermedad se llama leishmaniasis, o fiebre negra, y en enero de 2022 terminó con la vida de un brasileño de 63 años, es el primer humano en morir a causa de esta enfermedad parasitaria.

¿Qué enfermedad transmite la mosca de arena?

Esta mosca pertenece a la especie que se alimenta de sangre, como el mosquito del dengue, zika o el mosquito tigre. Al picar a la víctima le transmite el parásito que se encarga de atacar órganos vitales, piel y mucosas.

En el peor escenario, la leishmaniasis visceral causa fiebre, pérdida de peso, agrandamiento del hígado y anemia, aunque también existe la leishmaniasis cutánea. Por eso puede confundirse con otras enfermedades, de ahí la importancia de diagnosticar a tiempo.

¿Dónde vive la mosca de arena?

Esta enfermedad poco conocida es la responsable de que cerca de 30 mil personas mueran al año, según la Organización Mundial de la Salud, siendo Brasil uno de los puntos donde se concentran más casos con un promedio de 3 mil 500 casos al año, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud.

Sin embargo, la mosca de arena no se limita a vivir en el país de la samba, en Paraguay y Argentina los contagios han aumentado y contrario a lo que se pueda creer, la enfermedad que transmite no se limita a lo sectores más vulnerables, pues las áreas boscosas dentro de las ciudades atraen a esta especie que, por su tamaño, es capaz de entrar a través de los mosquiteros.

Suelen reproducirse en restos orgánicos y viven en hojas muertas, así como frutos podridos de clima tropical. También se alimenta de la sangre de animales.

¿Qué síntomas tiene la leishmaniosis?

Los especialistas señalan que este parásito es difícil de detectar, por lo que muchas veces el diagnóstico llega cuando el estado es avanzado. Para hacerlo se debe hacer una prueba parasitaria o una cutánea al borde de una lesión (úlcera).

Las marcas en la piel por el parásito que transmite la mosca de arena parecen quemaduras de cigarro con un líquido dentro, la cara y manos se hinchan.

Para tratarlo es necesario tomar un antiparasitario en inyección, la cual es dolorosa durante un mes, pues aún no hay una vacuna.