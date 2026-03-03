¡Se quiso pasar de vivo! Así frenaron policías de la CDMX a motociclista irresponsable que intentó darse a la fuga

La noche se puso tensa en el Pueblo de San Miguel Topilejo. Lo que inició como un operativo preventivo por parte de policías de la CDMX para revisar papeles y equipo de seguridad, terminó en un altercado físico cuando un motociclista decidió que las reglas no eran para él.

El incidente, grabado por testigos, muestra cómo la imprudencia al volante puede terminar en un fuerte choque contra la autoridad.

El intento de fuga de motociclista en la CDMX

Todo ocurrió durante la instalación de puntos de control por parte de los policías. Mientras se llevaba a cabo la revisión, este motociclista irresponsable aceleró a fondo para evitar la inspección.

Sin casco y a una velocidad peligrosa, el sujeto intentó "torear" el cerco policial, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de los oficiales que se encontraban parados en la vialidad.

Policías de la CDMX responden a agresión de motociclista

Al ver que el conductor no pensaba detenerse, un oficial le marcó el alto de frente. En lugar de frenar, el motociclista golpeó al uniformado.

Ante el riesgo de ser arrollado, el policía repelió el impacto con un empujón, lo que provocó que el conductor perdiera el equilibrio y terminara derribado sobre el asfalto.

El video de este momento se volvió viral de inmediato.

Dice la @SSC_CDMX que el motero “CAE A LA CINTA ASFÁLTICA”



¿qué opinan amigos? pic.twitter.com/3Js69nszlo — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 3, 2026

Motociclista: Sin casco, sin papeles y sin moto

Tras el impacto, los policías confirmaron que el hombre no tenía heridas de gravedad. Sin embargo, al pedirle la documentación, se dieron cuenta de que el motociclista no tenía cómo acreditar que la moto fuera suya.

Al sumar la falta de papeles, el no traer casco y la agresión a la autoridad, los oficiales mandaron la unidad directo al corralón.

Asuntos Internos ya investiga el video

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que la Dirección General de Asuntos Internos ya tiene el video en sus manos.

Se ha abierto una carpeta de investigación para identificar a los agentes involucrados y determinar si su actuación fue correcta o si el uso de la fuerza para derribar al motociclista fue excesivo.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa un punto de revisión y un motociclista que es derribado, la #SSC de la #CiudadDeMéxico informa:



Los hechos ocurrieron la noche del 02 de marzo, cuando policías de la #SSC realizaban… pic.twitter.com/szrFkMrteZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 3, 2026

Mano dura contra conductores irresponsables

Según las autoridades, el operativo en Tlalpan es parte de una estrategia mayor para reducir accidentes en la capital. Las autoridades recordaron que los puntos de revisión son obligatorios y que intentar escapar, como lo hizo este motociclista, solo agrava la situación legal de los infractores.

La moto quedó bajo resguardo mientras se aclara la situación del conductor.