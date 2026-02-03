¡Imágenes fuertes! Así fue el tremendo accidente en la México-Cuernavaca provocado por un motociclista

La autopista México-Cuernavaca volvió a presenciar un accidente este domingo. Un grupo de motociclistas que regresaba a la capital del país protagonizó un aparatoso accidente que quedó grabado en video.

La imprudencia al intentar ganar unos segundos en el camino resultó en una carambola humana que dejó a uno de los conductores con heridas y paralizó el tráfico en una de las arterias más transitadas del centro del país.

😱💥 ‼️IMPÁCTATE ACCIDENTE EN ESTA CARRETERA‼️ 🚓🏍️

Es así, como un fuerte accidente se reportó en la México - #Cuernavaca, cuando un #biker se impactó contra un vehículo que transitaba en la zona. @GobiernoMorelos @GN_Carreteras pic.twitter.com/9JEnZyllbO — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 2, 2026

Motociclista que provocó choque en la México-Cuernavaca trató de rebasar por la derecha

Las grabaciones que se hicieron virales muestran el momento exacto de la tragedia. El motociclista involucrado circulaba a alta velocidad e intentó rebasar a una camioneta por el carril derecho, una maniobra prohibida y extremadamente peligrosa.

Al no calcular el espacio, chocó contra el costado del vehículo, perdió el equilibrio y salió disparado hacia el asfalto. La situación empeoró cuando otro motociclista que venía a pocos metros no pudo frenar a tiempo y terminó pasando por encima del primer accidentado.

Tres Marías: El "triángulo de las bermudas" de los accidentes

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 43, muy cerca del poblado de Tres Marías , en Huitzilac. Esta zona es tristemente famosa por registrar múltiples accidentes cada fin de semana. Apenas el pasado 24 de enero, un choque entre un autobús y un coche particular terminó en un incendio con cuatro fallecidos.

La combinación de curvas cerradas, neblina y la falta de pericia de algunos conductores convierte a este tramo en un lugar de alto riesgo para quienes transitan por ahí.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 43, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular intensa. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 2, 2026

Cierres y retrasos de hasta 45 minutos en la autopista México-Cuernavaca

Tras el reporte del accidente, CAPUFE informó a través de sus redes sociales que fue necesario el cierre de algunos carriles para permitir la llegada de los servicios de emergencia. Esto generó una carga vehicular, con usuarios reportando demoras de hasta 45 minutos para cruzar la zona.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras resguardaron el área mientras los paramédicos atendían a los lesionados, cuyas identidades y estado de salud exacto se mantienen bajo reserva.

Imprudencia y velocidad: Las causas detrás de la tragedia

Aunque la autopista México-Cuernavaca tiene tramos de gran dificultad técnica por su orografía (zonas montañosas), muchos de estos siniestros son causados por la falta de respeto a los límites de velocidad y las señales de tránsito.

El exceso de confianza de los conductores y el hábito de "zigzaguear" entre los autos siguen cobrando facturas muy altas.