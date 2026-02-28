¡Se acabó!: Secretario de Seguridad de Colima explota tras ataque armado que dejó un policía muerto

Se registró un ataque armado en Colima, esta vez fue contra las corporaciones de seguridad. Un elemento de la Policía Estatal murió y otra oficial resultó herida tras un ataque directo registrado en la colonia de Buenos Aires en el municipio de Coquimatlán.

La agresión ocurrió mientras ambos elementos se encontraban en funciones. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los agentes repelieron el ataque, pero en el lugar uno de ellos perdió la vida y su compañera quedó lesionada.

De acuerdo con información recabada por Azteca Noticias, los oficiales realizaban patrullajes de rutina, le marcaron el alto a un auto, pero los pasajeros comenzaron a disparar contra los policías. Segundos después huyeron hacia una carretera, ahí abandonaron el vehículo y le prendieron fuego.

Ataque en Colima | Un policía muerto y otra grave tras persecución



Lo que inició como un rondín preventivo en la colonia Buenos Aires terminó en un enfrentamiento armado. Los agresores dispararon contra los uniformados y desataron el caos.



¿Qué pasó en Coquimatlán donde murió un policía estatal?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima condenó los hechos y confirmó que ya se trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Colima para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo en la zona. Patrullas, elementos estatales e incluso un helicóptero participaron en las acciones de búsqueda. La dependencia aseguró que no se bajará la guardia y que habrá consecuencias para quienes estén detrás de la agresión.

Familiares, compañeros y mandos lamentaron la muerte del agente caído. La SSP expresó sus condolencias y aseguró que la familia contará con el respaldo institucional y los beneficios que marca la ley. En cuanto a la oficial herida, se informó que recibirá toda la atención médica necesaria para su recuperación.

Nuevo secretario de Seguridad reacciona tras ataque armado en Colima

El actual titular de la corporación, el Teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, quien asumió el cargo apenas el 4 de febrero de este año, fijó postura tras lo ocurrido.

“Fue agredida una compañera nuestra, un compañero nuestro, y estamos trabajando, pedimos comprensión y tiempo. Estamos desplegando el helicóptero y toda la fuerza del estado, no vamos a permitir que sigan marcando estos sujetos ningún tipo de agresión, ¡se acabó!”, declaró.

Su llegada se da en un contexto complejo para la seguridad en la entidad. Con él, ya son cuatro los titulares que han pasado por la Secretaría de Seguridad durante la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno.

El primero fue Manuel Llerandi Ruiz, quien inició en noviembre de 2021 y dejó el cargo en septiembre de 2022. Después estuvo Héctor Alfredo Castillo Báez, de septiembre de 2022 a enero de 2025. Más tarde asumió Gerardo Romero Santana, quien cumplió apenas un año en funciones el pasado 24 de enero.

La rotación constante en la Secretaría ocurre en medio de un escenario marcado por ataques a corporaciones, operativos permanentes y exigencias ciudadanas de mayor seguridad, ante la violencia que azota el estado.

Violencia contra policías en Colima

De acuerdo con la organización Causa en Común, durante el 2025 asesinaron a 4 policías en el estado, y este oficial sería el segundo en los primeros dos meses de este año.