¿Sin taxis de plataforma? Anuncian mega marcha en CDMX este 30 de marzo: Horarios y calles afectadas

Conductores de taxi plataforma realizarán una mega marcha en CDMX este 30 de marzo , con concentración en el Ángel de la Independencia desde las 8:00 de la mañana, lo que podría generar afectaciones viales en puntos clave.

La movilización de conductores de plataforma en CDMX contempla el avance de dos contingentes que partirán sobre Paseo de la Reforma hacia distintas zonas , en una mega marcha que impactará la circulación en corredores como Polanco, Periférico y el Centro.

¿A qué hora inicia la mega marcha de taxi de plataforma en CDMX?

La mega marcha en CDMX iniciará con la concentración a partir de las 8:00 a 8:30 horas en el Ángel de la Independencia.

Se prevé que los contingentes salgan alrededor de las 9:00 horas y que el arribo a los destinos ocurra cerca de las 10:30 horas, en plena hora pico. Durante ese lapso, la mega marcha de taxi plataforma en CDMX podría provocar tránsito lento y cortes viales.

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Rutas de la mega marcha de taxi plataforma en CDMX

La movilización de taxi plataforma en CDMX se dividirá en dos rutas principales:



El primer contingente avanzará desde Paseo de la Reforma hacia la colonia Juárez, en la zona donde se ubican oficinas relacionadas con plataformas digitales.

El segundo contingente tomará Reforma con dirección a Periférico, hacia el corredor corporativo de Polanco y Lomas.

Ambos recorridos forman parte de la mega marcha de taxi plataforma en CDMX, lo que amplía el impacto vial en distintas zonas.

Calles afectadas por la mega marcha de taxi plataforma en CDMX

Las principales vialidades que podrían registrar afectaciones por la mega marcha de taxi plataforma en CDMX son:



Paseo de la Reforma

Periférico

Zona Polanco

Centro y alrededores

La circulación podría complicarse desde temprano debido a la concentración y desplazamiento de los contingentes.

¿Por qué protestan los conductores de taxi plataforma en CDMX?

Los participantes de la mega marcha de taxi plataforma en CDMX exigen tarifas más justas, reducción de comisiones y mejores condiciones laborales.

También piden revisar cobros y retenciones que consideran excesivos, así como una regulación más equitativa para quienes trabajan en plataformas digitales.

Advirtieron que, si no hay acuerdos, podrían tomar medidas adicionales, incluida la suspensión del servicio de taxi plataforma en CDMX.

¿Habrá servicio de taxi plataforma durante la mega marcha en CDMX?

Los organizadores señalaron que la movilización busca presionar antes de eventos de alta demanda, como el Mundial, por lo que no descartan nuevas acciones.

Esto abre la posibilidad de que el servicio de taxi plataforma en CDMX se vea afectado en próximos días si no se atienden sus demandas.