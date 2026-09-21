César Hernando Fuentes Domínguez, quien era presidente municipal de Tonatico, Estado de México (Edomex), murió tras sufrir un accidente vial.

El partido de Movimiento Ciudadano confirmó el deceso del funcionario y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, lamentó el fallecimiento de Fuentes Domínguez. "Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz", escribió en sus redes sociales.

¿De qué murió el presidente municipal de Tonatico, Edomex?

Primeros reportes indican que el presidente municipal ingresó al Hospital General de Ixtapan de la Sal, pero debido a sus lesiones tras el accidente murió.

El ayuntamiento de Tonatico no se ha pronunciado al respecto, únicamente en redes sociales cambió el color de su imagen institucional en señal de luto.

¿Quién sustituye al alcalde de Tonatico?

De acuerdo con la ley del Estado de México, en caso de que el presidente municipal se ausenta o falta, toma el cargo un suplente electo, el síndico asignado por el congreso mexiquense tomará el lugar o también puede ser un regidor, según se indique en la ley orgánica municipal.

En el caso de Tonatico, se indica que será un regidor quien integre el ayuntamiento por acuerdo del Cabildo.