Muere Cuauhtémoc Cárdenas y políticos de México reaccionan a su fallecimiento

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobernador de Michoacán, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, murió la noche de este miércoles 28 de octubre, a los 92 años. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, participó en algunos de los principales cambios del sistema político mexicano durante las últimas décadas del siglo XX.

Tras conocerse su fallecimiento, políticos de distintas corrientes expresaron sus condolencias a la familia Cárdenas Batel. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte; su trayectoria estuvo vinculada con la ruptura de un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la formación del PRD y la primera elección por voto popular de un jefe de Gobierno en la capital del país.

Políticos reaccionan a la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Entre las reacciones se encuentra la del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien expresó sus condolencias y recordó la participación de Cárdenas en la vida política nacional.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país. Mi solidaridad y más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Les deseo fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 29, 2026

Rosario Robles expresó su pesar por la muerte del ingeniero y señaló que la dimensión de su pérdida está vinculada con su legado; en su mensaje, afirmó que México está de luto y concluyó con una expresión de despedida.

La pérdida es tan grande como su legado Duele su partida México está de luto Descanse en Paz #CuauhtémocCárdenas — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 29, 2026

Ricardo Monreal también publicó un mensaje en el que se refirió a su relación personal con el ingeniero y a su papel en la izquierda mexicana.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro, Cuauhtémoc, Camila y a toda su familia. Descanse en paz. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 29, 2026

Por su parte, Alejandra del Moral envió un mensaje de solidaridad a Lázaro Cárdenas Batel y a sus familiares. Miguel Ángel Mancera y Mauricio Kuri también manifestaron su pesar por el fallecimiento.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, referente de la lucha democrática y de las causas sociales en México. Su legado permanecerá en la historia de nuestro país. A mi querido Lázaro Cárdenas Batel y a toda su familia, les envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias. Descanse en paz. — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) October 29, 2026

Las expresiones se extendieron a instituciones públicas, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que difundieron mensajes de condolencias. Graco Ramírez y Alejandro Encinas Nájera también se pronunciaron sobre la trayectoria política de Cárdenas.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa lamenta con profundo pesar la partida del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, referente histórico de la transición democrática en nuestro país. Su trayectoria pública encarnó el compromiso permanente con la legalidad, el equilibrio institucional y la defensa de las causas ciudadanas, valores que convergen de forma directa con el origen de este Tribunal Nos unimos a la pena que embarga a su familia y colaboradores. Que descanse en paz. — Tribunal Federal de Justicia Administrativa (@TFJAMexico) October 29, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y envió su solidaridad a sus familiares. En su mensaje, destacó la participación del ingeniero en la historia política de México, particularmente por el movimiento democrático que encabezó en las elecciones presidenciales de 1988, una contienda que marcó un punto de inflexión en la vida electoral del país.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas?

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) antes de desarrollar una carrera en la administración pública y la política.

#ÚLTIMAHORA | Muere Cuauhtémoc Cárdenas, figura clave de la política mexicana y protagonista de los episodios que marcaron la transformación democrática del país. https://t.co/7N0c5sIOCp https://t.co/EW4vyxf6C2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

Su trayectoria comenzó dentro del PRI, partido en el que ocupó una senaduría y del que se separó en 1987, después de impulsar junto con otros dirigentes la llamada Corriente Democrática. El grupo cuestionaba los procedimientos internos para elegir candidaturas y promovía cambios en la organización partidista.

La elección presidencial de 1988 y el nacimiento del PRD

Un año después de su salida del PRI, Cárdenas encabezó el Frente Democrático Nacional, una alianza de organizaciones políticas con la que compitió por la Presidencia de México en 1988 frente al candidato priista Carlos Salinas de Gortari.

Aquella elección quedó marcada por la interrupción del sistema de cómputo electoral y las controversias sobre los resultados. Las autoridades declararon ganador a Salinas, mientras Cárdenas y sus simpatizantes cuestionaron el proceso.

En 1989, el político participó en la fundación del PRD, organización que reunió a distintas fuerzas de izquierda y sectores que habían abandonado el PRI. Cárdenas fue su primer dirigente nacional y permaneció al frente del partido hasta 1993.