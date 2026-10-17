Notas
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Muere niño de 5 años tras deslave en Cuajimalpa; madre y sus abuelos resultan lesionados
El menor murió debido al deslave en una zona de cerro en Cuajimalpa. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a su mamá y abuelos lesionados.
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Así se vivió el desfile de alebrijes en calles de la CDMX
¿Vas a salir? Sigue en Azteca Noticias las marchas hoy en CDMX. Evita las concentraciones en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Milpa Alta.
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¡Cuidado con el granizo! 12 alcaldías entran en alerta amarilla por intensas lluvias en CDMX
La lluvia podría complicar la tarde y noche en la capital. Conoce cuáles son las 12 alcaldías bajo Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes y posible caída de granizo.
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VIDEO: ¡Caos en Tlatelolco! Auto cae en socavón en Eje 2 Norte
¡El asfalto cedió en Tlatelolco! Un auto cayó al fondo de un socavón en el Eje 2 Norte; bomberos atendieron la emergencia.
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Corría en el Bosque del Ocotal y fue acosada por un hombre: Detienen al agresor en Cuajimalpa
La mujer de 43 años de edad pidió ayuda a los oficiales de policías tras ser acosada por Ricardo “N”, un hombre de 26 años de edad; así ocurrieron los hechos.
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"Nunca nos fuimos": Arturo Ávila insiste en recorrer la alcaldía Cuauhtémoc pese a renunciar a candidatura
Pese a bajarse de la candidatura, Arturo Ávila se pasea por la Cuauhtémoc arrastrando acusaciones por avalar agresiones a periodistas y buscar el control de internet.