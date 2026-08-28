Muere el Rey Harald V de Noruega a los 89 años después de más de tres décadas en el trono

El Rey Harald V, monarca de Noruega y la figura real de mayor edad en Europa, falleció este viernes a los 89 años tras 35 años de reinado. La Casa Real de Noruega confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, precisando que el soberano murió pacíficamente a las 6:35 horas en el hospital nacional en Oslo. Su hijo asume de inmediato el trono bajo el nombre de Rey Haakon VIII.

El estado de salud del monarca se había deteriorado severamente en los últimos días tras ser ingresado al hospital por complicaciones derivadas de una anemia hemolítica, una afección sanguínea poco común que derivó en la acumulación de fluidos e infecciones severas.

🇳🇴 Luto nacional y legado del "Rey del Pueblo"El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, declaró periodo de luto nacional y expresó que la población "queda con una profunda gratitud por una larga vida al servicio del país". Tras el anuncio, miles de ciudadanos acudieron a las puertas del Palacio Real en Oslo para depositar flores y banderas en tributo al monarca.

Estos fueron los hitos de su vida

Primer príncipe nacido en Noruega en siglos

Nacido el 21 de febrero de 1937, fue el primer príncipe heredero nacido en suelo noruego desde el siglo XIV. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de la Alemania nazi, vivió el exilio en Suecia y Estados Unidos antes de regresar a Oslo en 1945.

El "Rey Navegante"

Fue competidor olímpico en vela en las ediciones de Tokio 1964, Ciudad de México 1968 y Múnich 1972, participó en más de 1.000 regatas a lo largo de su vida.

Modernizó la monarquía noruega

En 1968 rompió con la tradición al casarse con la plebeya Sonja Haraldsen (hoy reina viuda), sentando un precedente de apertura en la monarquía escandinava. Ascendió al trono en 1991 tras la muerte de su padre, el Rey Olav V.

Fue un símbolo de unidad

Su emotivo discurso tras los atentados terroristas de 2011 en Oslo y la isla de Utøya consolidó su imagen como una figura empática y unificadora.

Líderes internacionales y casas reales de Suecia, Dinamarca y el Reino Unido enviaron mensajes de condolencias. El Rey Carlos III destacó la "bondad, compasión y profundo sentido del deber" de su primo segundo.

Los desafíos del nuevo rey

El nuevo monarca, el Rey Haakon VIII, de 53 años, asume la jefatura del Estado en un momento de complejidad personal e institucional para la corona. En años recientes, la familia real enfrentó momentos de escrutinio público debido a los problemas de salud de la Reina Consorte Mette-Marit —quien se sometió a un trasplante de pulmón— y controversias judiciales que involucraron a miembros de su entorno cercano.

Pese a los desafíos recientes de la institución, analistas coinciden en que la figura personal del Rey Harald V se mantuvo al margen de las críticas, dejando un legado de alta popularidad y servicio continuo hasta los últimos días de su vida.