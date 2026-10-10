Salieron a celebrar un cumpleaños, pero el viaje terminó en tragedia: muere Eliud en Nuevo León

El accidente ocurrido el pasado 19 de julio en la Carretera Nacional, en Nuevo León, sumó una segunda víctima mortal. Eliud Alejandro Nava, de 22 años, falleció después de permanecer casi tres meses hospitalizado por las lesiones que sufrió cuando la camioneta en la que viajaba chocó contra otro cehículo.

El percance ocurrió a la altura de la zona de La Roja, cuando seis personas viajaban a bordo de una camioneta. Tras el impacto, uno de los jóvenes murió en el lugar, mientras que otros cinco resultaron lesionados y fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Entre las personas heridas se encontraba Eliud Alejandro, quien permaneció bajo atención médica desde aquel día.

Durante los meses posteriores al accidente, familiares y amigos mantuvieron la esperanza de que Eliud se recuperara; sin embargo, se confirmó su fallecimiento.

Tras su muerte, sus seres queridos realizaron el velorio y posteriormente le dieron sepultura a Eliud Alejandro, de 22 años.

Un festejo de cumpleaños que terminó en tragedia

De acuerdo con medios locales, después del accidente, los jóvenes se dirigían hacia el municipio de Santiago, Nuevo León, luego de haber celebrado el cumpleaños de Jorge Nava Salas, también de 22 años.

Jorge fue la primera víctima mortal del percance, pues perdió la vida en el lugar de los hechos. En ese momento, Eliud y otros cuatro jóvenes sobrevivieron al choque, aunque resultaron lesionados y necesitaron atención médica.

El accidente cambió el rumbo de aquel festejo y dejó a varias familias a la espera de noticias sobre el estado de salud de los jóvenes que fueron hospitalizados.

Tras el percance, la Fiscalía de Nuevo León inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Como parte del proceso, un conductor señalado como probable responsable detenido y vinculado a proceso.

Con el fallecimiento de Eliud Alejandro Nava, el accidente registrado el 19 de julio en la Carretera Nacional suma dos víctimas mortales.