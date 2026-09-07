Continúa bloqueo de normalistas en Eje Central y severo encharcamiento paraliza el norte, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el primer cuadro de la urbe cumplió cuatro días paralizado por manifestaciones estudiantiles, al tiempo que severas acumulaciones de agua y aparatosos percances viales complicaron la movilidad en las alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez y los límites con el Estado de México.

Bloqueo de normalistas en Eje Central y severo encharcamiento asfixian la circulación capitalina

El colapso vial en la zona centro de la capital se extendió durante la madrugada debido a que estudiantes normalistas mantienen cerrado el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la Torre Latinoamericana, acumulando cuatro días consecutivos de plantón para exigir la liberación de un abogado acusado del delito de despojo. Autoridades recomiendan evitar la zona del Centro Histórico, Paseo de la Reforma y la avenida Juárez, utilizando la avenida Hidalgo como alternativa vial.

#AlertaVial | Bloqueo y encharcamientos afectan la CDMX



Estudiantes normalistas mantienen bloqueado desde hace cuatro días el Eje Central, cerca de la Torre Latinoamericana, para exigir la liberación de un abogado acusado de despojo.



Se recomienda evitar Eje Central, Paseo de… pic.twitter.com/VLn2WfJoe4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

A la par de las protestas, las lluvias generaron un fuerte encharcamiento que alcanzó hasta 40 centímetros de altura sobre la avenida Carlos Hank González (Avenida Central), a la altura del Periférico Río de los Remedios. El agua estancada inundó varios carriles, provocando un avance a vuelta de rueda y kilométricas filas de vehículos con dirección a la zona de Oceanía.

Vehículo termina sobre el camellón tras aparatoso despiste en Fray Servando

En la alcaldía Venustiano Carranza, un percance automovilístico movilizó a los cuerpos de emergencia durante las primeras horas de este lunes en la intersección de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y el Circuito Interior.

El conductor de un vehículo particular perdió el control del volante al tomar la curva de incorporación, terminando montado sobre el camellón divisor de la arteria vial. Elementos de la policía preventiva y rescate urbano abanderaron el sitio para evitar un segundo choque, mientras operadores de una grúa de tránsito realizaron las maniobras pertinentes para retirar la unidad siniestrada y reabrir el paso.

Árbol de casi 20 metros colapsa y bloquea calle en la alcaldía Benito Juárez

En el sector surponiente de la Ciudad de México, un enorme árbol de aproximadamente 20 metros de altura colapsó desde su base sobre la vía pública en calles de la alcaldía Benito Juárez.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través del 911 tras escuchar el fuerte estruendo del desplome. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para seccionar el grueso tronco y el follaje utilizando motosierras. Debido a que no había automóviles estacionados en el punto del impacto, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, aunque la calle permaneció cerrada por varias horas durante las labores de limpieza.