Muere “Fortunata”, la jirafa que vivió más de 36 años en el Zoológico de Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México informó el fallecimiento de la jirafa “Fortunata”, una de las especies más longevas del mundo y un ejemplar emblemático del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec.

“Fortunata” tenía 36 años y cinco meses de edad, lo cual la convirtió en la jirafa más longeva registrada en la Ciudad de México y en una de las de mayor edad a nivel mundial, de acuerdo con la dependencia capitalina.

La noticia fue dada a conocer este sábado 19 de septiembre, cuando la SEDEMA expresó sus condolencias por la muerte de uno de los ejemplares que durante décadas formó parte de la historia del zoológico de Chapultepec.

Fue madre de al menos 10 crías

Además de su avanzada edad, Fortunata dejó un importante legado dentro del programa de conservación del recinto.

Durante su vida fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, por lo que su presencia trascendió a otros ejemplares de la misma especie que nacieron y crecieron en Chapultepec.

La SEDEMA destacó que la extraordinaria longevidad de Fortunata estuvo acompañada por atención especializada durante más de tres décadas.

El ejemplar recibió cuidados médico-veterinarios, nutricionales y zootécnicos por parte del personal del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec.

La #SedemaInforma sobre el fallecimiento de “Fortunata”, jirafa emblemática del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec y una de las más longevas del mundo.https://t.co/gALu6eq3v5



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¿Cuántos años vive una jirafa?

La esperanza de vida de una jirafa puede variar según la especie, su entorno y las condiciones en las que vive. De acuerdo con la Giraffe Conservation Foundation, durante años se estimó que estos animales vivían alrededor de 25 años; sin embargo, investigaciones y registros de seguimiento han demostrado que algunas jirafas pueden superar los 30 años incluso en estado silvestre. Bajo cuidado humano, la esperanza de vida también puede alcanzar o superar las dos décadas.

La historia de Fortunata ya era conocida entre quienes visitaban el Centro de Conservación. En junio de este año, cuando tenía 36 años, se reportaba que la jirafa había superado por varios años la expectativa de vida de su especie.

