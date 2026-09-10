Tras luchar más de 20 días por su vida, muere víctima de ataque armado en llantera de Puebla

Después de 22 días hospitalizado, Julio Acevedo murió el pasado 6 de septiembre a consecuencia de las heridas que sufrió durante un ataque armado en una llantera de Santa María, Puebla. Fue una de las tres personas víctimas de la agresión, ocurrida luego de que presuntos delincuentes exigieran 100 mil pesos por derecho de piso y, ante la negativa, golpearan y dispararan contra empleados.

De acuerdo con reportes oficiales, Acevedo presentó traumatismo en tórax y abdomen, además de un choque hipovolémico. Su muerte volvió a encender la preocupación entre comerciantes y habitantes de la zona.

¿Cómo ocurrió el ataque en la llantera?

En agosto, videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que un grupo de sujetos llegó al lugar para exigir la cuota. Tras la negativa, comenzaron las agresiones y los disparos.

#CRIMEN || 🚨 Ataque armado en una llantera de Puebla capital



Tres empleados fueron baleados, uno de gravedad, en un establecimiento ubicado en avenida 44 Poniente y Héroe de Nacozari, luego de que presuntamente se negara el pago de $100 mil pesos exigido por extorsión.



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El caso también expuso el temor de otros comerciantes que aseguran haber enfrentado situaciones similares. Algunos, incluso, optaron por cerrar sus negocios para proteger a sus familias.

Habitantes de Puebla pidieron al gobernador Alejandro Armenta reforzar la seguridad y combatir el cobro de piso, al considerar que el problema ya afecta las actividades cotidianas y a quienes mantienen abiertos sus negocios: "Pues yo creo que es parte de su trabajo que tiene que hacer, aumentar la seguridad, aumentar también que nosotros nos sintamos seguros. El hecho de que nosotros nos sintamos seguros que los comerciantes, que lo que de aquí a la vuelta se sienta seguro de que no le van a cobrar piso", señaló Eduardo.

¿Cuántos homicidios van en Puebla durante 2026?

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y agosto de 2026 se acumularon 387 carpetas de investigación por homicidio doloso en Puebla.