Otra tragedia en el Zoológico de Culiacán, Sinaloa: Muere el hipopótamo “Motomoto"; esto fue lo que pasó

"Motomoto", el hipopótamo de tres años del Zoológico de Culiacán, Sinaloa, fue encontrado sin vida este miércoles dentro de su pileta. La repentina muerte de este ejemplar macho, que ya se había ganado el cariño de los sinaloenses, es un hecho que pone nuevamente bajo los reflectores a este recinto.

La historia de estos ejemplares comenzó en junio de 2025, cuando llegaron a las instalaciones con 10 y 11 meses de edad. En un ambiente festivo impulsado por el gobierno municipal, cientos de familias participaron en una dinámica de votación para bautizarlos oficialmente como "Gloria" y "Motomoto". Casi de inmediato, las crías se convirtieron en la principal atracción del público infantil.

¿Qué provocó la muerte de "Motomoto"?

Aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo, las autoridades investigan un posible choque respiratorio endotóxico. El reporte médico señaló que, la noche anterior, él y su compañera "Gloria" no entraron a su área de descanso nocturna y prefirieron quedarse en el agua.

A la mañana siguiente, los trabajadores notaron que ambos consumieron sus alimentos con normalidad y no presentaban signos de enfermedad o debilidad. Sin embargo, horas más tarde, al intentar trasladarlos, confirmaron que el macho ya no contaba con signos vitales.

Actualmente, un laboratorio analiza muestras de tejido para dar con la causa exacta. Mientras tanto, la hembra "Gloria" se encuentra bajo estricta vigilancia veterinaria para garantizar su bienestar, y se prevé la intervención técnica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para transparentar el caso.

No es el primer deceso en el zoológico

Apenas en septiembre de 2026, la jirafa "Yuli" perdió la vida a consecuencia de una caída en su recinto. Este incidente provocó que colectivos animalistas, como la Fundación Balto y Togo, alzaran la voz denunciando presuntas deficiencias en las instalaciones y en la atención veterinaria. Hoy, la pérdida de este joven mamífero reaviva la exigencia de revisar a fondo el entorno en el que habita la fauna del lugar.