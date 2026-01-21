Niño de 7 años muere en accidente de vehículo todoterreno en Estados Unidos

Un accidente de un vehículo todoterreno, conocido como UTV cerca de Bennet, al borde de Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos cobró la vida de un niño de 7 años y dejó herido a su hermano de 9 años el lunes 19 de enero de 2026. Los primeros reportes indican que los hermanos regresaban a trabajar en su casa en el árbol después de recoger herramientas cuando el vehículo dio un giro brusco y volcó en una propiedad privada.

Detalles del accidente: ¿Cómo ocurrió el siniestro en Bennet?

Un niño de 9 años, quien manejaba el UTV, sufrió una pierna fracturada. Un tercer menor, que circulaba en otro vehículo todoterreno , corrió hacia su madre para pedir ayuda. Ella llamó inmediatamente al 911. El personal de emergencias trató de usar medidas de reanimación en el niño de 7 años, pero no lograron salvarlo.

El subdirector jefe del condado de Lancaster, Ben Houchin, expresó que “La pérdida de un niño es un dolor que ninguna familia debería pasar jamás”. Añadió que el Departamento del Sheriff del condado de Lancaster lamenta profundamente la pérdida de la familia.

Luto en la Escuela Primaria Bennet: Comunidad escolar recibe apoyo psicológico

El distrito escolar local confirmó que el niño de 7 años estudiaba en la escuela primaria Bennet. Suspendieron las clases el martes 20 de enero de 2026 para que la comunidad escolar procesara el duelo, se apoyara mutuamente y accediera a recursos necesarios.

El equipo de respuesta a crisis del distrito atendió a estudiantes y familias el martes en el plantel, con ayuda de consejeros y psicólogos escolares disponibles en el lugar. El distrito aseguró que el apoyo psicológico continuará cuando reanuden las clases el miércoles.

Las autoridades aclararon que no existe límite de edad para conducir un vehículo todoterreno de este tipo en propiedades privadas.

Normativas de seguridad: ¿A qué edad se puede conducir un UTV en Nebraska?

Las autoridades enfatizan que, en Nebraska, los niños pueden operar UTV en terrenos privados sin restricciones de edad, pero llaman a los padres a supervisar siempre estas actividades.