Ataque armado sacude Guadalupe, NL: Menor muere tras irrupción violenta en domicilio

Un ataque armado registrado la noche de este martes 20 de enero volvió a sacudir a Guadalupe, NL , luego de que hombres armados irrumpieran en un domicilio y asesinaran a balazos a un menor de edad. La balacera generó pánico y alerta entre los vecinos, activando un amplio despliegue policiaco de emergencia en la zona.

El ataque armado que estremeció a Guadalupe: irrupción violenta y un menor asesinado

El ataque armado ocurrió alrededor de las 20:40 horas en la colonia Niños Héroes, en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Fernando Montes de Oca. De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres sujetos armados ingresaron de manera violenta al inmueble, donde amenazaron al adolescente antes de dispararle a corta distancia.

Tras las detonaciones del ataque armado, vecinos de Guadalupe realizaron múltiples llamadas al número de emergencias al escuchar la balacera; minutos después arribaron paramédicos y elementos de seguridad, quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza.

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Justin Omar, de 17 años de edad, mientras que el domicilio quedó bajo resguardo mientras policías municipales acordonaron el perímetro para preservar la escena del ataque armado y evitar la alteración de indicios.

🚨 Un menor perdió la vida este lunes por la noche luego de que un menor fuera atacado adentro de un domicilio ubicado sobre el cruce de las calles Nicolás Bravo y Fernando Montes de Oca, en la colonia Niños Héroes de Guadalupe.



Guadalupe bajo ataque armado: operativo policial tras el homicidio de un adolescente

Agentes investigadores y personal pericial de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de evidencias balísticas y la integración de la carpeta de investigación. El operativo de seguridad se extendió a calles aledañas de Guadalupe , sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Una fuente cercana a la indagatoria señaló que, de forma preliminar, el ataque armado podría estar relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta línea aún se encuentra bajo análisis y será la autoridad quien determine las causas conforme avancen las investigaciones.