Niño se debate entre la vida y la muerte tras ahorcarse con cinchos mientras jugaba en Zapopan, Jalisco

Un niño de cinco años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un grave accidente doméstico en un domicilio de la colonia Los Canteros, en el municipio de Zapopan, Jalisco . El pequeño fue trasladado de urgencia a un hospital, donde médicos reportaron su estado de salud como grave, debido al tiempo que permaneció sin poder respirar.

De acuerdo con la información preliminar, el niño se encontraba bajo el cuidado de su abuelita cuando comenzó a jugar con unos cinchos de plástico, los cuales colocó alrededor de su cuello. Al cerrarlos, el menor obstruyó sus vías respiratorias, lo que le provocó una asfixia prolongada por varios minutos.

Cinchos de plástico con los que se accidentó niño en Zapopan, Jalisco|Pexels

Accidente ocurrió dentro del domicilio familiar en Zapopan

El incidente ocurrió al interior de la vivienda, donde aparentemente el menor jugaba sin dimensionar el peligro de los objetos que tenía a su alcance. Al percatarse de la situación, familiares actuaron de inmediato y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde personal médico logró estabilizarlo de manera inicial.

Sin embargo, debido a la falta de oxígeno que sufrió, los especialistas determinaron que su condición es crítica, por lo que permanece bajo observación médica intensiva. La evolución de su estado de salud será clave en las próximas horas.

Tras el ingreso del menor al hospital y ante la gravedad del caso, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes bajo los protocolos de conducción y mando.

Aunque se trata de un accidente doméstico, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente , así como verificar el entorno en el que se encontraba el menor, con el objetivo de descartar cualquier tipo de omisión o responsabilidad adicional.

¿Qué hacer en casos de asfixia accidental en menores?

Ante situaciones similares, especialistas recomiendan actuar con rapidez:



Mantener la calma y retirar inmediatamente el objeto que obstruye la respiración del menor.

Llamar de inmediato a los servicios de emergencia o trasladar al niño al hospital más cercano.

Si el menor está inconsciente y no respira, iniciar maniobras básicas de primeros auxilios, como reanimación cardiopulmonar (RCP), solo si se cuenta con el conocimiento adecuado.

No perder tiempo esperando a que el niño reaccione por sí solo; cada minuto sin oxígeno es crucial.

Posteriormente, dar aviso a las autoridades médicas y seguir todas las indicaciones del personal de salud.

La prevención es clave para evitar tragedias. Mantener objetos peligrosos fuera del alcance de los niños y reforzar la supervisión constante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.