Muere niño de 10 años por ameba comecerebros; cierran aguas termales por investigación

La muerte de un niño de 10 años por una infección causada por la llamada ameba comecerebros provocó el cierre preventivo de un complejo termal en Argentina, mientras las autoridades sanitarias investigan dónde pudo contraer el microorganismo.

El caso ocurrió en Fiambalá, localidad de la provincia de Catamarca, donde la Municipalidad anunció la suspensión de actividades en las Termas de Fiambalá. La medida se tomó mientras el Ministerio de Salud provincial realiza estudios y análisis de agua en distintos puntos de la jurisdicción.

Y es que, el diagnóstico del menor fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán. Sin embargo, los síntomas pueden confundirse con una meningitis bacteriana, por lo que las investigaciones continúan su curso para determinar el caso.

¿Qué se sabe de la muerte del niño por la ameba comecerebros?

De acuerdo con los reportes, el menor presentó síntomas compatibles con una infección grave del sistema nervioso central y permaneció internado en un hospital antes de fallecer.

El diagnóstico fue meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco frecuente causada por Naegleria fowleri, un microorganismo que puede ingresar al organismo a través de la nariz y llegar al cerebro.

La confirmación se realizó mediante pruebas de laboratorio. Debido a la gravedad de la infección, las autoridades sanitarias comenzaron una investigación epidemiológica para reconstruir las actividades del niño durante los días previos a la aparición de los síntomas.

¿Qué es la ameba comecerebros y cómo se contagia?

La Naegleria fowleri es una ameba microscópica que vive de manera natural en el ambiente, especialmente en aguas dulces templadas o calientes, como lagos, ríos, estanques y aguas termales. También puede encontrarse en determinados ambientes acuáticos mal mantenidos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), beber agua contaminada no causa esta infección y la ameba no se transmite de una persona a otra. Aunque los casos son muy poco frecuentes, la enfermedad es grave y puede avanzar rápidamente.

Entre los primeros síntomas pueden aparecer dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Ante estos signos, especialmente después de una exposición a agua dulce templada o caliente, se recomienda buscar atención médica inmediata.

