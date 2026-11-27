Una persona perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atropellada en el cruce de avenida Cuitláhuac y la calle Debussy.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el conductor involucrado en el percance se dio a la fuga luego del impacto, mientras que la víctima permanece en calidad de desconocida.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen acordonada la zona en espera del arribo de los servicios periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes, lo que genera reducción de carriles sobre avenida Cuitláhuac con dirección al oriente.

Auto se estrella contra un poste en Tlalpan; dos personas resultan lesionadas

En otro hecho vial registrado en la capital, dos personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil particular se impactara contra un poste en calles de la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Yobaín y Tixkokob, donde, según los reportes iniciales, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por una pendiente y terminó estrellándose contra la estructura.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al punto para brindar los primeros auxilios a los dos heridos y posteriormente los trasladaron al Hospital Ajusco Medio para su valoración médica.

Al sitio también arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil y policías capitalinos, quienes realizaron las maniobras de atención y resguardaron el perímetro.