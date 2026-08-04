Muere un migrante bajo custodia de ICE en un centro de detención de Nueva Jersey

Un ciudadano salvadoreño de 41 años identificado como Edwin López Cornejo falleció el pasado sábado 1 de agosto de 2026 tras sufrir una emergencia médica dentro del centro de detención migratorio Delaney Hall, ubicado en la ciudad de Newark, Nueva Jersey. De acuerdo con un comunicado oficial emitido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el deceso fue verificado por personal de salud en el Hospital Universitario de Newark, convirtiéndose en el segundo fallecimiento registrado en dicha instalación privada desde que inició operaciones en mayo de 2025.

López Cornejo, quien padecía diabetes, hipertensión y episodios convulsivos, fue arrestado el pasado 18 de junio en la localidad de Plainfield tras haber ingresado a Estados Unidos de forma irregular, permaneciendo en custodia federal a la espera de un proceso de deportación hacia El Salvador. La madre del fallecido declaró a medios locales que su hijo le había reportado adormecimiento en el rostro y extremidades horas antes de su traslado hospitalario, mientras que las autoridades federales sostienen que el personal del recinto actuó de forma inmediata ante la crisis médica.

Protestas por condiciones inhumanas

El fallecimiento de López Cornejo ocurre en medio de severos cuestionamientos sobre el funcionamiento de Delaney Hall, un recinto gestionado por la empresa privada The GEO Group que fue escenario de huelgas de hambre por parte de los internos y enfrentamientos entre agentes armados de ICE y manifestantes a mediados de este año. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y el alcalde de Newark, Ras Baraka, exigieron explicaciones públicas tras acusar a las autoridades federales de obstruir las inspecciones de salud promovidas por la Fiscalía General del Estado de Nueva Jersey.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) rechazó las críticas sobre supuestos tratos inhumanos y deficiencias en el cuidado médico, organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reiteraron su exigencia de clausurar la instalación de forma definitiva. Por su parte, congresistas de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos criticaron la falta de transparencia en los reportes de salud y que ha disminuido la transparencia sobre los decesos recientes por parte de las agencias federales.

Muere un inmigrante bajo custodia en un centro de detención de ICE de Nueva Jersey, informan las autoridades https://t.co/sGPsxAePpv — CNN en Español (@CNNEE) August 4, 2026

Nunca habían fallecido tantos en detención migratoria

La muerte de López Cornejo se suma a una serie de decesos ocurridos bajo la administración del presidente Donald Trump, periodo caracterizado por la intensificación de las redadas masivas y el incremento en las cuotas de detención a nivel nacional. Cifras oficiales indican que más de 50 personas han perdido la vida bajo custodia de ICE desde el inicio de la actual política de deportaciones masivas, superando los promedios anuales documentados en las últimas dos décadas.

Mientras los servicios forenses de Nueva Jersey avanzan en los peritajes para esclarecer la causa exacta de la muerte, el Consulado de El Salvador formalizó la asistencia consular para la repatriación de los restos de López Cornejo. El caso mantiene bajo tensión las relaciones entre la administración estatal y las agencias federales de migración en torno al control y supervisión de las prisiones privadas en suelo neoyorquino y neojerseyano.