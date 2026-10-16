“Nacimos juntos y nos morimos juntos": Mueren los siameses de Ecuador; se negaron a ser separados hasta el final

Los hermanos José Armando y José Luis, conocidos en redes sociales como "Los Siameses del Ecuador 2", fallecieron durante la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026, así fue informado en su cuenta oficial.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido por su equipo de trabajo en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores expresaron de inmediato condolencias y mensajes de apoyo a la familia.

Decidieron no ser separados: "Nacimos juntos y morimos juntos"

Los jóvenes acababan de cumplir 27 años y en su haber, compartían sus días y actividades cotidianas en redes sociales, pues también eran creadores de contenido. En estos espacios mostraban su visión de la vida y daban mensajes positivos pese a las afectaciones propias de su condición.

Los jóvenes siameses expresaron durante su vida que decidieron no separarse mediante algún proceso quirúrgico y permanecer hasta el último día de su vida y así sucedió hasta la madrugada del 15 de octubre.

¿De qué murieron los siameses de Ecuador?

En el mensaje compartido en redes sociales, los representantes de los jóvenes informaron sobre el deceso y manifestaron su pesar por la pérdida de los hermanos, a quienes recordaron por su carácter optimista y por cumplir sus metas personales en el ámbito público.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a la comunidad digital y a las personas que acompañaron el desarrollo de su proyecto digital a lo largo de los últimos años. Aunque no se informó sobre la causa como tal del deceso de los jóvenes, se dio a conocer que previo a lamentable hecho ambos habían tenido una emergencia de salud.

Por respeto a la privacidad de los familiares durante el proceso de duelo, la representación de los hermanos indicó que se abstendrán de ofrecer detalles adicionales sobre las causas del deceso. De igual forma, precisaron que cualquier actualización oficial referente al legado o tributos hacia José Armando y José Luis será comunicada exclusivamente a través de sus canales digitales verificados.