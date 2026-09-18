Tragedia en Nigeria: Mueren casi 50 personas por tomar alcohol contaminado con metanol

Una tragedia en Nigeria dejó al menos 48 personas muertas y 15 detenidas por una intoxicación masiva relacionada con el consumo de una bebida alcohólica de fabricación local presuntamente adulterada.

Las autoridades locales sospechan que la bebida estaba contaminada con metanol, una sustancia altamente tóxica y que no es apta para el consumo humano, pues puede provocar la muerte.

Intoxicación masiva en Nigeria

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los casos se concentran en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele, donde se estima que unas 182 personas habrían resultado afectadas.

El consumo de bebidas alcohólicas elaboradas localmente es común en Nigeria, sobre todo en comunidades rurales, pues estos productos suelen ser más económicos que las bebidas comerciales y, en algunas zonas, se elaboran y distribuyen bajo controles limitados, lo que puede aumentar considerablemente el riesgo de adulteración o contaminación.

¿Qué es el metanol y por qué provocó la intoxicación masiva?

La sustancia responsable de la intoxicación masiva en Nigeria sería el metanol, también conocido como alcohol metílico o alcohol de madera, el cual es un líquido incoloro e inflamable empleado en diferentes procesos industriales, entre ellos la fabricación de disolventes, anticongelantes y combustibles.

El organismo humano no puede procesarlo de manera segura, pues una vez ingerido, el hígado lo transforma en formaldehído y posteriormente en ácido fórmico, sustancias que pueden provocar daños graves en distintos órganos.

La acumulación de ácido fórmico puede generar acidosis metabólica, una alteración que afecta el equilibrio de la sangre y es capaz de provocar lesiones en el sistema nervioso, los riñones y los pulmones. En casos graves, la intoxicación puede ser mortal.

Uno de los mayores riesgos es que el metanol puede pasar inadvertido cuando se encuentra mezclado con bebidas alcohólicas, ya que apariencia, olor y sabor pueden ser similares a los del etanol, por lo que una persona lo puede ingerir al no reconocer un producto alcohólico adulterado.