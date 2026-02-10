EU envía tropas en Nigeria para entrenamiento antiterrorista

Estados Unidos (EU) inició el despliegue de tropas en Nigeria con el objetivo de reforzar la capacidad de combate y entrenamiento de las fuerzas armadas de aquel país enfrentadas a grupos insurgentes, de acuerdo con el Wall Street Journal (WSJ). El anuncio emitido este 10 de febrero de 2026, detalla que alrededor de 200 efectivos militares estadounidenses serán enviados para apoyar labores de instrucción, logística y asesoría táctica.

La operación no se plantea como una intervención de combate, sino como un programa de cooperación militar anititerrorista. Según fuentes vinculadas con la administración estadounidense citadas por el WSJ, los soldados tendrán presencia en bases de Nigeria y trabajarán junto a oficiales locales para mejorar estrategias contra grupos como Boko Haram y otras organizaciones consideradas extremistas.

Actualmente existe una creciente preocupación internacional por los altos niveles de inseguridad existentes en varias regiones de Nigeria y por el aumento de solicitudes de apoyo externo por parte de autoridades nigerianas. Según EU, la decisión apuesta por consolidar alianzas estratégicas en África occidental sin escalar a una presencia militar.

¿Qué implica el envío de tropas de EU a Nigeria?

Las tropas estadounidenses están destinadas principalmente a funciones de entrenamiento, consultoría y apoyo logístico. Esto incluye:



Capacitación de unidades nigerianas en tácticas antiterroristas.

Asistencia en planificación estratégica de operaciones contra insurgentes.

Soporte logístico y evaluación de necesidades de equipamiento.

EU sostiene que no están destinadas a liderar operaciones de combate directo, sino a fortalecer la autonomía operativa de las fuerzas locales.

Exclusive: The U.S. is sending 200 troops to Nigeria to train the country’s troops to fight Islamist militants, weeks after President Trump accused the government of failing to protect Christians from attacks, an American military official said. https://t.co/Q6mIdiHnhJ — The Wall Street Journal (@WSJ) February 10, 2026

Altos niveles de inseguridad en Nigeria

Desde 2009, Nigeria se enfrenta a la amenaza de organizaciones armadas como Boko Haram, y su escisión más activa, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), una facción que juró lealtad al Estado Islámico en 2015 y que opera principalmente en el noreste del país, en la región del lago Chad. Esta organización ha consolidado una estructura más disciplinada y letal, con ataques dirigidos tanto a fuerzas de seguridad como a comunidades civiles.

El avance del ISWAP, sumado a la persistencia de otras milicias insurgentes, ha intensificado la violencia en varias zonas del país y ha puesto presión sobre el gobierno nigeriano para reforzar su capacidad militar.

En este escenario, la inseguridad en Nigeria se ha convertido en un factor clave para la cooperación internacional en materia de defensa. El fortalecimiento de grupos vinculados al extremismo islámico ha obligado a las autoridades nigerianas a buscar apoyo externo para contener la violencia y recuperar el control territorial en regiones estratégicas, sin que ello implique una intervención militar directa por parte de potencias extranjeras.

La postura de Trump frente a ISIS

Entre finales de 2025 y lo que va de 2026, Donald Trump ha colocado al Estado Islámico (ISIS) en el centro de su discurso de seguridad nacional, vinculándolo con amenazas directas a intereses estadounidenses y con la violencia ejercida por sus afiliados en distintas regiones.

El mandatario ha respaldado operaciones militares contra células asociadas al grupo tanto en Medio Oriente como en África, al tiempo que ha reiterado que Washington responderá con fuerza ante cualquier ataque contra civiles o tropas estadounidenses.

Las declaraciones de Trump han estado acompañadas de acciones militares específicas y de una narrativa que presenta al Estado Islámico como una amenaza activa, aún vigente, lo que ha reforzado la justificación de cooperación militar y despliegues limitados en países donde operan facciones vinculadas a ISIS, como Nigeria.