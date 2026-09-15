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El mundo exige justicia: Muerte de Claudia Tacoronte en Morelos conmociona a China, Ucrania, Alemania y Japón

El asesinato en Morelos de Claudia Tacoronte, una joven española de apenas 21 años, ha sacudido al mundo.

Por: Eder Martínez, Christian Arrieta

El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio universitario en Morelos, generó indignación a nivel mundial. La noticia fue cubierta por medios internacionales de España, Reino Unido, Ucrania, Alemania, India, China, Japón y Taiwán.

Además, el gobierno español exigió justicia y movilizó su consulado y embajada para apoyar a los familiares, mientras que la Universidad de Granada guardó un minuto de silencio, canceló viajes programados a Morelos y ofreció alternativas a los estudiantes que se encuentran en México.

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