El mundo exige justicia: Muerte de Claudia Tacoronte en Morelos conmociona a China, Ucrania, Alemania y Japón

El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio universitario en Morelos, generó indignación a nivel mundial. La noticia fue cubierta por medios internacionales de España, Reino Unido, Ucrania, Alemania, India, China, Japón y Taiwán.

Además, el gobierno español exigió justicia y movilizó su consulado y embajada para apoyar a los familiares, mientras que la Universidad de Granada guardó un minuto de silencio, canceló viajes programados a Morelos y ofreció alternativas a los estudiantes que se encuentran en México.