El mundo exige justicia: Muerte de Claudia Tacoronte en Morelos conmociona a China, Ucrania, Alemania y Japón
El asesinato en Morelos de Claudia Tacoronte, una joven española de apenas 21 años, ha sacudido al mundo.
El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio universitario en Morelos, generó indignación a nivel mundial. La noticia fue cubierta por medios internacionales de España, Reino Unido, Ucrania, Alemania, India, China, Japón y Taiwán.
Además, el gobierno español exigió justicia y movilizó su consulado y embajada para apoyar a los familiares, mientras que la Universidad de Granada guardó un minuto de silencio, canceló viajes programados a Morelos y ofreció alternativas a los estudiantes que se encuentran en México.