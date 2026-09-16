Igual que Medio Oriente: España designa a Morelos como zona de riesgo tras muerte de Claudia Tacoronte

El asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante española en el municipio de Cuautla, ocurrió en un contexto en el que Morelos figura entre los estados que el gobierno de España recomienda no visitar.

La advertencia está incluida en los avisos de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), dirigidos a ciudadanos españoles que pretenden viajar a México y a otros países del mundo.

En la lista también figuran naciones de Medio Oriente y Europa que están en guerra.

¿Qué es el aviso de viaje del gobierno español?

El aviso de viaje es una advertencia donde el gobierno español pide a sus ciudadanos tomar precauciones frente a delitos como secuestro, extorsión y asalto en ciertos países del mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) publica estos avisos a través de sur diversas embajadas, donde señala a determinadas ciudades, regiones o fronteras como zonas de riesgo.

México no es un lugar seguro para los mexicanos ni para los extranjeros...



El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, conmocionó a toda la comunidad.



La Universidad de Granada,… pic.twitter.com/eEbOjQZkLv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

El aviso de viaje no es prohibición de viajar, más bien es una una recomendación para que los ciudadanos conozcan los riesgos y adopten precauciones.

¿Qué países están en el aviso de viaje de España?

España utiliza este sistema de recomendaciones de viaje en numerosos países y no únicamente en México, pues América, se identifica zonas de riesgo que deben evitarse en países como Guatemala, Belice, Costa Rica, Haití, Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá y Argentina.

En Europa, también establece advertencias para determinados territorios de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán y Armenia, principalmente relacionadas con conflictos de guerra.

Mientras que en Medio Oriente, las recomendaciones abarcan países como Israel, Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y Jordania.

En África, España mantiene advertencias en países como Sudán, Sudán del Sur, Chad, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Libia, República Centroafricana, Camerún, Somalia, Etiopía, Kenia, Yibuti, Benín, República Democrática del Congo y Mozambique.

Y en Asia, aparecen países como Afganistán, Pakistán, India, Bangladés, Myanmar, Filipinas, Corea del Norte, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán.

